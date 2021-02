''Sabía que ellos tenían a Nancy y las autoridades no me hicieron caso''

Que los del MP no se quieran colgar investigaciones que no hicieron, porque aquí no hicieron nada, nunca nos hicieron caso, por estoy agradecida con Carmen Zamora y con la maestra Dilcya, así como con todo su equipo de trabajo por ayudarme a recuperar a mi nieta y por las investigaciones para detener a los que ahora pretenden hacerse pasar por locos”, dijo la madre de Nancy.