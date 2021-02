Rumbo a 2021, así alistan elecciones en Edomex con todo y covid

Aún cuando se desconoce cual será el escenario epidemiológico para 2021, por la pandemia del nuevo coronavirus, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), estudia sus protocolos de sanidad para que no haya pretexto para no salir a votar el domingo 6 de junio, fecha en que se elegirán 125 presidentes municipales y se renovará la Cámara de diputados.

El Consejero-presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, explicó que se ha planteado poner en las casillas cubrebocas para las personas que no lleven y que ellas mismas, si así lo deciden, porten su propio plumón, lápiz o marcador para señalar su sufragio y evitar tomar el mismo utensilio que uso la persona que antecedió al votante.

“La democracia es esencial y no se va a detener, nos estamos preparando para que en junio del 2021, todos los ciudadanos del Estado de México sepamos que tenemos cerca de nuestro domicilio, como siempre, una boleta que nos estará esperando en las mejores condiciones de seguridad para que podamos ejercer nuestro voto en libertad y en secreto”, expresó el titular del órgano electoral estatal.

Reitero que a nadie se le puede impedir su derecho al voto, por ello, se estudia la cantidad de cubrebocas que se utilizarán para distribuirlos en las casillas, “cubrebocas listos, limpios, sanitizados para entregarle a la persona antes de que ingrese a la casilla una mascarilla, un cubrebocas para que pueda participar”.

Una de las ventajas que ve el Consejero-presidente para la próxima jornada electoral, es que todas las casillas se instalan cerca de los domicilios, por lo que los mexiquenses no tienen que recorrer grandes distancia para encontrar una urna y eviten trasladarse en transporte público, que es considerado como un medio de infección de la pandemia.

“Tuvimos una conferencia de parte del director del departamento de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que nos explicó qué implicaciones ven ellos en la región, en el continente, crearon una guía para elecciones en tiempo de pandemia, hemos revisado esta información, no se van a restringir los derechos pero se están tomando todas las medidas para que todos los que vayamos lo hagamos con seguridad”, indicó Zamudio Godínez.

Con relación a las campañas proselitistas, éstas están previstas en la Ley, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México, no puede modificarlas ni suprimirlas, pero sí exhortar a las fuerzas políticas que tomarán parte, a que no hagan eventos multitudinarios, “la mejor manera de hacer campaña es la que sea más segura, que la gente no se sienta en peligro o en riesgo en actos de campaña, no podemos prohibirle o sancionar a un partido por hacer algunos de los actos que la Ley prevé”, finalizó el Consejero.





(Sharira Abundez)