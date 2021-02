"Romper el silencio sobre intentos de secuestro y aconsejar es un ejercicio importante"

Mientras los hombres creen que pueden hacer lo que quieran con las mujeres (secuestrarlas, acosarlas, violarlas), por debajo del agua las autoridades les dan permiso a que suceda ésto pues no dan una reacción oportuna o justifican los hechos, explica la psicóloga Edith Escareño con respecto a la ola de denuncias de intentos de secuestro en el Metro.

La especialista, que ha dado seguimiento a víctimas en CDMX y otros estados del país en distintos delitos, comenta que los testimonios que circulan en redes no deben desestimarse puesto que al existir un rompimiento del silencio ocurre algo interesante, pues la sociedad comienza a romper con el hecho de que aunque sean pareja, la violencia no debe de existir.

Si se desgasta a quienes quieren denunciar, he ahí un problema mayor a que las fiscalías no tengan perspectiva de género", comenta Edith.

¿Es necesario compartir consejos anti secuestro?

Es un ejercicio importante que rompe con la normalización de las prácticas que aunque sean pareja no tienen derecho a jalar a la mujer o violentarla para que la gente no se meta, eso no lo puede justificar.

En ese rompimiento de silencio se colectiviza (la empatía) y todos nos involucramos, no sólo porque tengamos experiencias cercanas, sino porque habitamos esta ciudad y porque transitamos en estas lugares.

No son recetas, pero involucrarnos es algo positivo.

Poder romper con la realidad que estamos viviendo debería ser una constante porque no somos responsables de la violencia que estamos viviendo", finaliza

fmma