Romina Contreras promete 120 nuevas patrullas en los primeros 100 días de gobierno

HUIXQUILUCAN.- Al reunirse con vecinos de la comunidad Magdalena Chichicaspa, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, se comprometió a comprar 120 nuevas patrullas en los primeros cien días de gobierno, en caso de obtener el triunfo el próximo 06 de junio, pues afirmó que en su administración será una prioridad la seguridad de los ciudadanos.

"Este municipio antes tenía muy pocas patrullas, no tenía ni siete y ahora tiene una cantidad muy grande de patrullas, tiene casi 200, y yo me comprometo a que, en los primeros cien días de gobierno, se compren 120 patrullas más, así como también a contratar a mayores elementos de seguridad y que haya más cámaras de videovigilancia", aseveró.

En la parte alta de esta comunidad, en la que estuvo acompañada de la senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz; Romina Contreras resaltó que, en los últimos años, la incidencia delictiva ha disminuido en más del 40 por ciento en Huixquilucan, por lo que estableció el compromiso de seguir realizando todos los esfuerzos que sean necesarios para que este municipio sigan siendo seguro para su gente.

Asimismo, se comprometió a instalar más cámaras de videovigilancia y arcos lectores de placas en el territorio, los cuales estarán conectados al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) de Huixquilucan, para reforzar el monitoreo de las calles y realizar acciones que permitan prevenir la comisión de delitos.

En este marco, la candidata panista pidió a la gente confiar en su proyecto, pues busca darle continuidad a los logros que se han tenido e incrementar los logros en materia de seguridad, desarrollo social, educación y salud, entre otros rubros, sin endeudar al municipio, como lo hicieron los gobiernos que administraron a Huixquilucan antes que los emanados de Acción Nacional.

"En mí pueden tener un proyecto que sí va a funcionar, que no va a endeudar al municipio, como lo hicieron los gobiernos anteriores. No sé si ustedes sepan, pero mensualmente se pagan 10 millones de pesos de deudas que dejaron los que estuvieron antes, que sin conocimiento o sin dudarlo, endeudaron al municipio, y todos los impuestos que ustedes pagan, se destinan para pagar los errores que ellos tuvieron, porque yo cuando llegué al municipio no vi grandes obras, ni tampoco centros de desarrollo comunitario, ni consultorios médicos, ni tampoco jardines de niños que estuvieran en óptimas condiciones", aseveró.

Indicó que en los últimos seis años que Huixquilucan ha sido gobernado por el PAN, son muchos los logros que se han tenido, como es el caso de calles pavimentadas y la perforación de once pozos de agua, los cuales han permitido que este municipio tenga una mayor independencia del Sistema Cutzamala y que la crisis de agua que se enfrenta en el Valle de México, no la hayan resentido tanto los huixquiluquenses.

"Son muchos los logros que se han tenido y no podemos dejar que vengan a destruirnos nuestra casa, no podemos dejar tampoco que vengan con improvisaciones, ni con ideas que no van a funcionar en Huixquilucan, por eso es importante que este 06 de junio razonen su voto, contagien a sus familias y salgan a las casillas y voten por Acción Nacional, que es un partido serio, que da resultados y que sabe gobernar", mencionó.

Por su parte, la senadora de la República, Xóchitl Gálvez, destacó la preparación profesional que tiene Romina Contreras, la cual consideró que es la más apropiada para gobernar a Huixquilucan y evitar que este municipio regrese a los errores del pasado.

Señaló que está dispuesta a compartir con la candidata panista las experiencias exitosas que se tuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, cuando ella la gobernó, como es el caso de los talleres de profesionalización y emprendimiento para mujeres, con el fin de empoderarlas y evitar que sigan siendo víctimas de la violencia de género, entre otras.

Durante este lunes, Romina Contreras realizó una visita casa por casa para escuchar a los vecinos de este lugar y presentarles sus propuestas en materia de seguridad, salud, desarrollo social, fomento al empleo y medio ambiente, entre otros.

(SAB)