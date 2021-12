Romina Contreras llama a convertir Huixquilucan en el mejor municipio del país

HUIXQUILUCAN.- Al rendir la protesta de ley para encabezar la administración 2022-2024 y convertirse en la primera mujer que gobierna esta localidad, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco exhortó a los ciudadanos a seguir trabajando en unidad y con respeto a las diferentes visiones, para privilegiar el desarrollo y seguir construyendo y avanzando con el objetivo de convertir a Huixquilucan en el mejor municipio de todo el país.

"Hoy les digo que conmigo no se equivocaron con la frente muy en alto les aseguro que a Huixquilucan le cumplí en el pasado y en el futuro no les voy a fallar. Soy la primera mujer en gobernar este municipio. Este voto me lo gané a pulso, librando muchas batallas. Demostraré con trabajo, liderazgo, inteligencia y compromiso que cuando se quiere, se puede. Seré un precedente para que todas las niñas, las jóvenes y mujeres, sepan que cuando existe la voluntad de alcanzar las metas que se propongan, lo logran y si eligen ser la presidenta de su municipio, se puede", destacó.

Durante la Cuarta Sesión Solemne de Cabildo, donde tomó protesta a los integrantes de su Cabildo para el periodo 2022-2024, la primera presidenta municipal de Huixquilucan destacó que este proyecto recibió el apoyo de miles de ciudadanos, lo que, en el pasado proceso electoral, la consolidó como una de las candidatas más votadas de toda la República mexicana y la número uno en el Estado de México.

En presencia del secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, y de la diputada Ingrid Schemelensky Castro, presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado de México; Romina Contreras se comprometió a poner su experiencia, formación académica y su ideal de gobernar, para el bien de las y los huixquiluquenses, a fin de mejorar su calidad de vida.

Arropada por el líder de su partido, Marko Cortés Mendoza, por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como representes de su partido en el Estado de México y Ciudad de México, diputados locales y federales, así como del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, representantes religiosos y empresarios; Romina Contreras señaló que, a partir del 01 de enero del 2022, trabajará para todos, dando respuesta a las necesidades de las y los huixquiluquenses, por lo que pondrá toda su capacidad en una sola meta: llevar a Huixquilucan a ser el municipio mejor calificado de toda la República mexicana.

"Que se escuche claro y fuerte, Huixquilucan es el municipio mejor calificado del Estado de México, un referente a nivel nacional, es un municipio gobernado por Acción Nacional. Estamos aquí, estamos presentes y vamos con toda la fuerza rumbo al 2023", enfatizó.

En cuanto a las acciones y programas que la administración 2022-2024 implementará en el municipio, Romina Contreras destacó rubros como seguridad, salud, educación, deporte, medio ambiente, desarrollo social, entre otros.

En materia de seguridad, subrayó que, en los primeros 100 días de gobierno, el municipio contará con 100 patrullas nuevas, además de que incrementará el número de torres de vigilancia, cámaras de videovigilancia y se reforzará el sistema de emergencias 24/7, a través de los dos Centros de Mando.

En atención a la prevención de adicciones, contará con más binomios caninos K9 que apoyarán en la detección de drogas y armas en escuelas, así como para búsqueda y rescate.

Para la atención de desastres naturales, se fortalecerá el programa de instalación de alertas sísmicas, así como su mantenimiento; además contempla la adquisición de un nuevo camión cisterna para el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Adelantó que su administración tendrá sello de mujer, por lo que será una aliada permanente de este sector de la población, por lo que brindará programas y apoyos sin precedentes para procurar su desarrollo e independencia, por lo que se ampliarán los apoyos que reciben mediante la Tarjeta Azul, para madres solteras; además de que impulsará a las mujeres emprendedoras, continuarán los programas de apoyos económicos para sus proyectos, a través de convenios con ONU Mujeres.

También se comprometió a ampliar el número de comedores comunitarios, aumentar el número de prepas DIF, continuarán las becas en todos los niveles educativos, así como la entrega de tabletas electrónicas a los mejores promedios y equipo de cómputo a las escuelas.

Uno de los proyectos es el Centro de Oficios, que será inaugurado en los primeros 100 días de gobierno, para capacitar y promover los empleos de acuerdo a las especialidades y necesidades de las empresas y hogares asentados en el municipio.

En tanto, los adultos mayores continuarán contando con la Tarjeta Plateada para sus gastos básicos y ampliará la red municipal de clubes de la tercera edad para su beneficio y disfrute.

En el rubro económico, Contreras Carrasco señaló que se creará una app de teléfono inteligente para tener acceso a las vacantes disponibles en empresas y comercios de Huixquilucan; en tanto, las empresas que contraten a por lo menos el 40 por ciento de su personal a habitantes del municipio, tendrán descuentos en pagos al municipio.

En materia de deporte, iniciará la construcción de una alberca en la comunidad de Magdalena Chichicaspa, que se sumará a las tres existentes en territorio municipal; además de gimnasios al aire libre y la rehabilitación de espacios deportivos municipales.

En el sector de la salud, adelantó que su administración redoblará el paso en la creación de infraestructura hospitalaria, para ello, se comprometió a construir dos hospitales más, uno en la comunidad de Magdalena Chichicaspa y otro en la colonia Ampliación Palo Solo, que se suman al Hospital San Pio, Meter Dei y Hospital San Fernando.

Para fortalecer el tejido social, aumentarán los Centros de Desarrollo Comunitario, por lo que en breve serán inaugurados centros en San Jacinto, El Guarda y el Laurel, sumándose a los 23 que ya existen, donde mensualmente reciben atención más de 10 mil personas.

Además, informó que el Centro de Rehabilitación e Integración Social ampliará sus terapias de rehabilitación para pacientes que han padecido COVID-19 y se podrá en operación un Centro Integral para personas con Autismo.

"Estoy lista para defender los logros de casi seis años, estoy lista para ser la presidenta de Huixquilucan", aseveró Romina Contreras.

Por su parte, Ernesto Nemer Álvarez, secretario General de Gobierno, destacó que èste es un día histórico para Huixquilucan, debido a que, por primera vez, será presidido por una mujer.

"Es motivo de orgullo que una de las talentosas mujeres, como lo es Romina, entregada a las causas sociales, a quien le reconocemos su labor altruista desde el Sistema DIF en este municipio en los últimos años, encabece este Ayuntamiento", comentó.

"Hoy se escribe una nueva historia de éxito para Huixquilucan, con Romina les va a ir muy bien, no tenemos la menor duda", aseveró el funcionario estatal.

Dijo que este municipio es un modelo de progreso y expansión que ha elevado la calidad de vida de sus habitantes con tasas de crecimiento superiores al cinco por ciento, aportado más del dos por ciento al Producto Interno Bruto del Estado de México.

Finalmente, Nemer Álvarez refrendó el respaldo del Gobierno del Estado de México a la administración municipal, "hagamos de la unidad en lo fundamental nuestra mayor fortaleza".

(Luis Ramos)