Rockero de Edomex le canta al amor en otomí

Su camisa blanca con bordados otomíes, su cadencia al hablar, el ritmo que sus dedos le marcan a la guitarra cuando la rasga como si fuese una extremidad más de su cuerpo, es lo primero que atrae la atención en cuanto Daniel Rosales entra a algún escenario. A veces toca en cafés o bares, otras, cuando hay oportunidad, en universidades y foros culturales. Es rockero, es mexiquense y es otomí.

Aunque reconoce que su madre no le enseñó la lengua materna que sus abuelos dominaban, desde que era un niño la música y sus raíces indígenas se convirtieron en pieza fundamental para labrar su camino. Desde hace 20 años es parte de la agrupación Colibríes de Xonacatlán, un proyecto que nació para reforzar la identidad indígena en la zona norte del Estado de México con música en lengua otomí.

Las canciones de este grupo rescatan tradiciones de los pueblos originarios como el cortejo, el compromiso formal de boda, la despedida de los compadres y las comadres en el Tsi Mare Ku, los rituales de día de muertos... pero para Daniel era necesario dar el siguiente paso.

"Cumplimos 20 años en octubre pasado, hemos tenido bastante actividad pero por el año de pandemia todo se vino abajo. Con ellos (Colibríes) he tenido giras naciones e internacionales; pero mi gusto por la música siempre lo tuve marcado, en especial por el rock, por eso se me ocurrió hacer una fusión del Rock & Roll con la lengua otomí y es lo que estoy trabajando actualmente".

DE LA RONDALLA AL ROCK

Conocido también como Don Diablo Rock, en entrevista para La Silla Rota, comentó que se inspiró en bandas de rock urbano como Haragán, Liran' Roll e Interpuesto para desarrollar su proyecto como solista, así que se puso a adaptar las canciones más significativas de estas agrupaciones a la lengua que actualmente le da identidad.

"Se hizo con la idea de que conocieran (los jóvenes de la región) esa misma canción pero traducida a la lengua originaria que predomina en esta zona del Estado de México, mejor dicho, en Temoaya, Xonacatlán, Toluca, Otzolotepec, Lerma... entonces, cuando ellos la escuchan de una manera diferente dicen ´órale´, les empieza a gustar porque muchas veces es el primer acercamiento que tienen a la cultura otomí, varios muchachos de generaciones nuevas pues, a veces, no saben ni de sus raíces, y es la finalidad de la música que yo hago, llegar a ellos".

DIVERSIDAD CULTURAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

En el Edomex existen, de acuerdo con el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 417 mil 603 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena. De éstas, 132 mil 710 hablan mazahua, 106 mil 534, otomí; 71 mil 338, náhuatl; el resto, matlazinca o tlahuica.

Además, de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español; es decir, en los últimos 10 años la población indígena que no hablaba español pasó de 3 mil 52 habitantes a 5 mil 422, lo que representa 1.3% del total de la población indígena que habita en el estado. Por ello que para Daniel Rosales, es primordial rescatar las raíces de una cultura indígena que no está muerta, sino que vive cada que una tradición es respetada o se abre el diálogo en alguna de las lenguas maternas que imperan en el territorio mexiquense.

"HAY QUE SABER LLEGARLE A LOS JÓVENES"

La discriminación es uno de los principales motivos por lo que la población que se reconoce como indígena se ha reducido, en especial los jóvenes. Hablar en otomí para muchos, más que orgullo, es sinónimo de un estatus social, por lo que la labor de Daniel para dignificar y resignificar el término "pueblos originarios" va acompañada del idioma universal: La música.

"Es un choque cultural para los jóvenes y para mí, pues espero que les agrade, las lenguas caen en desuso pero esto viene desde los abuelos, por ejemplo, a la generación de mi mamá ya no le enseñaron pero sí lo entiende, y mi mamá a mí no me enseño pero aprendí a través de la investigación y de juntarme con historiadores, lingüistas, cronistas municipales, así fui aprendiendo para transmitirlo a las nuevas generaciones que no se sienten identificadas porque no conocen nada, entonces, este primer acercamiento a través de la música creo que es bastante importante para que ellos se puedan interesar en sus raíces indígenas".

ENTRE ROCK Y TRADICIÓN

Hace unas semanas, Don Diablo Rock firmó un contrato para su primera producción de estudio, en ésta, además de los covers que lo han hecho famoso en la región, incluirá la canción Ma nchala Dëni (Mi hermosa flor) que con voz desgarrada y una guitarra que enciende el ambiente, enseña a los jóvenes a decir palabras de amor en la lengua materna de Otzolotepec, municipio en el que habita el músico.

"De las primeras canciones que adapté fue ´Cuarto para las 2´ de Liran' Roll, que de hecho va a venir en mi primer disco oficial con la casa disquera Discos y Cintas Denver, ya vamos a entrar a estudio, también va una canción de mi autoría y el Cover de ´Historia de un minuto´ de Interpuesto en otomí. Estas traducciones que se hacen son en el otomí de Santa Ana Jilotzingo, porque en cada región va variando".

Orgulloso del camino que ha recorrido de la mano de sus raíces indígenas, para Daniel, las costumbres de los pueblos originarios sólo están destinadas a desaparecer si muere el interés de luchar para que perduren, por lo que no hay reglas para conectar con las generaciones que vienen aunque se enfrente a la discriminación y a las burlas que aún en sus presentaciones en vivo se manifiestan.





