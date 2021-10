Robos, violencia y miedo al secuestro, riesgos que estudiantes sortean en Xonacatlán

XONACATLÁN.-Asaltos al menos, una vez al día, algunos con lujo de violencia, otros a mano armada; intentos de secuestro, violencia de género y el registro de dos feminicidios en los últimos dos meses en el municipio de Xonacatlán, fue lo que generó la movilización de padres de familia del plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM). Llegaron a una asamblea convocada por ellos mismos, sus hijos han sido víctimas de la delincuencia a no más de 50 metros de la entrada principal del plantel.

Aunque se solicitó a los maestros enviar la convocatoria para la junta, esto no sucedió por lo que fueron apenas una veintena de padres, madres y vecinos de la zona, los que se congregaron en la calle El Espino. Como pocas veces habían visto, también se dieron cita elementos de la policía municipal y estatal, cuatro patrullas estaban estacionadas en el lugar, lo que no sucede ni una vez a la semana, reclamaron los presentes.

"En las inmediaciones del CECyTeEM esta problemática ya lleva más de dos años, digo, es un poco antes de que el anterior director abandonara el plantel y entrara el actual director Eduardo de la Cruz. La situación empeoró, o la situación agravó a raíz de que desaparecieron dos niñas hace dos meses en el plantel Xonacatlán, las cuales, una apareció en Toluca y otra en Ixtapaluca, pues otro caso de feminicidio y de hecho no fue muy sonado que en la Fiscalía de Lerma tampoco se han tomado las medidas necesarias", comentó Monserrat Forcat Sánchez, asesora Jurídica de los vecinos.

NO SÓLO ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ES LA INSEGURIDAD GENERALIZADA

Entre los padres asistentes estaba Irma Urbina, madre de un estudiante del plantel Xonacatlán del CECyTEM quien el 14 de este octubre, fue víctima de un asalto a punta de pistola. El joven de 15 años de edad no iba solo, iba acompañado por uno de sus amigos, a éste último, todo el tiempo le apuntaron con el arma, amagando con asesinarlo si no entregaban sus pertenencias.

Madre de la víctima

"Ellos iban saliendo 12:20 de la escuela, caminaron por la carretera Toluca-Naucalpan, unos 50 metros adelante de lo que es el puente peatonal que no sé si se llega a ver a mis espaldas, los asaltaron, les sacaron un arma de fuego. Esta arma de fuego dice mi hijo que estuvieron apuntándoos, el maleante les quitó sus mochilas, los esculcó y les sustrajo dinero y les sustrajo sus celulares, que también ahora ya son una herramienta de trabajo para ellos".

Al respecto, la asesora jurídica de los padres de familia, señaló que el municipio cuenta apenas con una patrulla por cada cinco mil habitantes, lo que hace imposible una de las funciones primordiales del ayuntamiento: Brindar seguridad.

"Yo me encontré a la madre de familia en el Centro de Justicia de Toluca, la habían mandado desde Xonacatlán al médico legista, posteriormente vinimos a hablar con las autoridades educativas y nos percatamos de que otra madre de familia fue abordada directamente en el puente peatonal y la querían subir, junto a su hija menor, a un carro tipo taxi. Son diferentes hechos por los que se ha hecho presión tanto a las autoridades del municipio como a las autoridades académicas, no como enemigos, sino para que se haga una alianza y se meta la mayor presión social, no sólo son los alumnos o los padres de familia los que están sufriendo, somos todos, es la comunidad".

Puente peatonal donde miembros de la comunidad educativa han sido víctimas de la delincuencia

CECYTEM ESTÁ EN EL PROGRAMA ESCUELA SEGURA

Tras reunirse con los padres inconformes con la nula reacción de las policías estatal y municipal ante las denuncias de violencia en torno al plantel educativo, el director Eduardo de la Rosa, aseguró que ya se han coordinado con las autoridades para atender las "inquietudes" de la comunidad, sin embargo, poco pueden hacer ya que suceden al exterior del plantel.

Director del plantel

Destacó que el Programa Escuela Segura es estatal y a través de él, se gestionan conferencias e incluso la atención por parte de la Dirección de Seguridad Pública si se llega a presentar un indigente dentro del plantel.

"Estamos realizando las acciones pertinentes para poder salvaguardar la integridad de cada uno de nuestras y nuestros estudiantes. Evidentemente hemos dado aviso también a nuestras oficinas centrales para que, en apoyo, coadyuvado, en conjunto con seguridad pública podamos dar atención inmediata a cada una de las intuiciones que inquietan".

Asesora legal

LA VIOLENCIA EN LA PERIFERIA

A inicios de septiembre de este año, más de 300 fichas de búsqueda de mujeres que desaparecieron este año fueron pegadas en el puente ubicado en el kilómetro 50+500 de la carretera Toluca-Naucalpan, en las inmediaciones de la desviación a la comunidad de La Manga en el municipio de Xonacatlán.

La Colectiva Mujeres entre las Cebollas en ese momento denunció que la violencia en la periferia del Valle de Toluca ha quedado invisibilizada por la que ocurre en la zona metropolitana, sin embargo, esto no la hace menor, al contrario, sólo no se toma en cuenta.

Al respecto, la asesora jurídica de los padres de familia del plantel, recriminó que en el Centro Regional de Justicia de Xonacatlán no existen ministerios públicos por lo que los casos son referenciados a Lerma, sin embargo, no todas las víctimas del delito de este municipio cuentan con los recursos para trasladarse.

SE COMPROMETEN A VIGILAR

Los policías presentes en la reunión señalaron que intensificarán los rondines de vigilancia entre 6:00 y 7:00 de la mañana así como después de las 6:00 de la tarde para inhibir el delito, sin embargo, al considerar que este esfuerzo es insuficiente, el viernes se llevará a cabo una reunión en el ayuntamiento de Xonacatlán para determinar con los padres de familia y las autoridades del CECyTEM, la mejor estrategia de seguridad.









