Robos millonarios de materiales en el Metro golpean su presupuesto

En la actual administración del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se ha registrado una ola de robos de materiales y piezas que son esenciales para el funcionamiento de los trenes del Metro, por lo que desde enero del 2019 a la fecha se han presentado al menos 12 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Silla Rota, aunque no hay una estimación precisa, se calcula que las pérdidas económicas podrían llegar a los 20 millones de pesos pues entre los objetos que han sido sustraídos se encuentran 20 motores, cientos de metros de cable de cobre, escobillas y contactores, entre otros objetos.

Consultado al respecto, el STC indicó que no podía informar "a fin de no afectar el debido proceso" de las investigaciones que se están llevando a cabo; así lo indicó el organismo en una tarjeta informativa que envió a este medio de comunicación.

La Silla Rota dio a conocer en mayo pasado el robo de dos motores, los cuales fueron sustraídos de los talleres de Ticomán, donde a pesar de que pesan casi una tonelada y miden más de metro y medio, ninguno de los trabajadores se percató del hurto, ni siquiera los vigilantes de dicho lugar, según consta en la carpeta de investigación CI-FICUH/STCMP/UI-1C/D/0001/05-2020. De acuerdo con trabajadores del Metro, ese atraco fue por un monto de un millón y medio de pesos, ya que cada motor tiene un costo de poco más de 800 mil pesos.

Aunado a ello, a lo largo del año se ha registrado el robo de 18 motores más, pero éstos fueron sustraídos de las instalaciones del taller de Zaragoza.

Los robos de estos artefactos quedaron asentados en el expediente CI/FICUH/STCMP/UI-1C/D/00007/06-2020, donde se describe un hurto similar al que pasó en Ticomán, ya que ninguno de los empleados de las instalaciones se percató del ilícito, que fue denunciado en junio pasado.

PÉRDIDAS POR ROBO DE MOTORES Y CABLES PODRÍAN LLEGAR A MÁS DE 20 MILLONES DE PESOS

Si se utiliza el precio que dicen los trabajadores que tiene cada motor, la sustracción de los motores dejó una pérdida de 16 millones de pesos aproximadamente. A este daño que pega directamente contra el presupuesto del STC, se suma el de 4 millones 171 mil pesos por el robo de cable de cobre que se suscitó en distintos meses del 2019.

Las autoridades del Metro comenzaron a detectar este desfalco millonario, luego de que trabajadores operativos denunciaron que no contaban con el material suficiente, según se lee en la denuncia CI-FICUH/STCMP/UI-2C/D/0039/10-2020.

En el documento quedó asentado que estos atracos afectaron a las líneas 3, 4 y 5, en diferentes interestaciones, narró el abogado al Ministerio Público. Las interestaciones donde se robaron el cable fueron en Instituto del Petróleo-Politécnico de la Línea 5M que corre de Pantitlán a Politécnico. En esta misma línea, pero en la estación La Raza, en su cruce con la Línea 3, se registró la sustracción ilegal del material. Otra de las interestaciones fue en la Línea 4, del Metro Morelos a Candelaria; según la investigación, hasta en seis ocasiones se cometió el robo del cable de cobre.

La ola de robos también ha alcanzado a las oficinas del Metro ubicadas en el edificio de Salto del Agua, donde se robaron dos equipos de computación en agosto pasado. De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FICUH/STCMP/UI-3C/D/0026/08-2020 el hurto también se cometió sin que nadie se percatara de los hechos.

Empleados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) consultados por este medio de comunicación señalaron que al reportarse el robo de algún material, el primer paso es levantar una acta administrativa en la dirección del área en que sucedió el hurto. Solo en los casos de una serie de robos consecutivos o que haya presunción de que fue con la intención de "sabotear" la operación del Metro, las autoridades presentan denuncia ante la FGJ, según indicaron.

METRO DETALLA EL PROCEDIMIENTO ANTE UN ROBO DE UN BIEN DEL STC

El procedimiento para denunciar el robo de un bien mueble en agravio del patrimonio del Sistema de Transporte Colectivo (STC), es el que a continuación se detalla:

Cuando la Gerencia Jurídica tiene conocimiento por parte de una unidad administrativa del robo de un bien mueble con persona detenida en flagrancia:

- Se pone inmediatamente a disposición del C. Agente del Ministerio Público que corresponda.

- Personal del área jurídica del STC acude ante la autoridad y presenta la querella ante el C. Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se da inicio a la carpeta de investigación por el delito de robo en agravio del Organismo.

- Se hace de conocimiento a la Coordinación de Inventarios y Administración de Riesgos y ésta a su vez informa a la Aseguradora.

- De igual forma se solicita el avalúo de lo robado al área que haya sido afectada.

Cuando la Gerencia Jurídica tiene conocimiento por parte de una unidad administrativa del robo de un bien mueble sin persona detenida.

- Se confirma la información con las áreas afectadas, para efecto de tener certeza jurídica.

- Una vez confirmado el robo del bien mueble, se solicita el avalúo a las áreas para saber el monto de lo sustraído.

- Una vez con lo anterior, personal del área jurídica procede a dar inicio a la carpeta de investigación por el delito de Robo.

- Se hace del conocimiento a la Coordinación de Inventarios y Administración de Riesgos y ésta a su vez informa a la Aseguradora.

En ambos casos, el personal de la Gerencia se convierte en coadyuvante de la autoridad para efectos de dar seguimiento a la indagatoria en comento.

SE ROBAN MATERIALES PARA VENDER EL METAL QUE ÉSTOS CONTIENEN: TRABAJADORES

Algunos de los entrevistados, quienes prefirieron reservar su identidad, señalaron que los materiales que comúnmente son más robados son los que tiene cobre o aluminio, ya que después pueden ser vendidos en el mercado negro por el metal que contienen.

Los empleados afirmaron que la cadena de robos no solo afecta el funcionamiento pleno de los trenes, sino también se ve reflejada directamente en el presupuesto del STC, organismo que busca modernizar algunas de sus instalaciones, como las estaciones de la Línea 1 y su flotilla; sin embargo, éste último no ha salido del todo bien, ya que uno de los 10 trenes nuevos que fueron comprados desde 2016 no ha dado servicio debido a que presenta fallas, hecho que fue dado a conocer por La Silla Rota.

"Los robos golpean directamente al presupuesto del Metro", dijo un directivo del STC, al recalcar que los materiales no cuentan con un seguro de robo, ya que la póliza solo prevé la pérdida total de los materiales, cuando el tren estuvo involucrado en algún percance, como el ocurrido en la línea 1 en marzo pasado, donde dos convoyes chocaron, lo que provocó la muerte de un usuario y un daño que ascendió a más de 147 millones de pesos.

Sobre si los motores cuentan o no con seguro contra robos, las autoridades del Metro señalaron que debido a las políticas del organismo no podían detallar qué materiales si están cubiertos con una póliza y cuáles no.

SUSTRACCIONES EN EL METRO TIENEN OTRO FIN, SOSPECHA EL SINDICATO

El pasado 14 de octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo envió un oficio a la administración del Metro, en el que le informaba de la sustracción de una serie de materiales del taller de Ticomán, ubicado en el paradero de Indios Verdes.

En el documento 256/2020 se presume que los artefactos fueron sustraídos para ser entregados a empresas externas, con el fin de que "se familiaricen con sus componentes y tipo de mantenimiento que requieren, de manera que puedan competir con ventaja en alguna licitación para la contratación de su mantenimiento".

En dicho oficio, la dirigencia sindical dio un listado de los objetos que presuntamente fueron sacados del taller sin autorización, entre los que destacan un bastidor, dos motores de tracción, 4 ruedas portadoras y 2 amortiguadores.

fmma