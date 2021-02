Robos a casas pegan a zonas residenciales de Naucalpan en cuarentena

En las últimas tres semanas, vecinos de los fraccionamientos Boulevares, Ciudad Satélite, Hacienda de Echegaray, La Florida y Lomas Verdes, en Naucalpan, han documentado al menos 12 robos a casa-habitación por parte de una banda conformada por al menos cinco sujetos que viajan a bordo de diversas camionetas de lujo, para robar los inmuebles que se encuentran desocupados durante el día.

Algunos de estos robos han sido grabados por las cámaras de videovigilancia de los propios inmuebles o de viviendas aledañas, en la que se observa que los sujetos arriban a las calles a bordo de de una camioneta, de la cual desciende un hombre, quien, de inmediato, toca la puerta para verificar si están los propietarios; en caso de no obtener respuesta, forcejea la chapa de ésta para poder ingresar.

Esta acción es supervisada por los otros cuatro ocupantes de la unidad, quienes incluso aprovechan este momento para realizar un rondín a bordo del vehículo y, aparentemente, constatar que ningún vecino o elemento municipal se percate del hecho delictivo y, una vez que la chapa del hogar ha sido vencida, descienden tres hombres más del vehículo para ingresar y comenzar a robar las pertenencias, mientras el conductor permanece estacionado en la puerta para evitar que sean descubiertos.

Casas de adultos mayores, las favoritas

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Ciudad Satélite, Jazmín Priego Ruiz, indicó que los robos a casa-habitación han ido en aumento durante la contingencia sanitaria del covid-19, pues se tiene registro de que al menos tres de ellos han ocurrido en las últimas dos semanas en las tres secciones de este fraccionamiento.

Señaló que el fenómeno se está presentando en las viviendas que, en su mayoría, se encuentran deshabitadas durante este periodo, debido a que los dueños son personas mayores que han optado por pasar la cuarentena con otros familiares, por lo que, cuando los delincuentes tocan a la puerta y se percatan que no está ocupada en ese momento, aprovechan para robar el dinero, las joyas o el menaje que está en su interior.

Comentó que este modus operandi estaría ocurriendo principalmente en casas que tienen su acceso principal dentro de un marco de la fachada, lo que les serviría para ocultarse y romper la cerradura sin que alguien se percate.

Buscan relación con repartidores de comida

El líder vecinal de Naucalpan, Rodolfo Navarrete, apuntó que algunas de las grabaciones que han difundido los vecinos afectados, muestran que la banda podría utilizar a una persona más para robar, quien se haría pasar por un repartidor de comida de aplicaciones móviles y llegaría primero a los domicilios para tocar su puerta y constatar si hay alguien o no en el inmueble y, de ser posible, él mismo romper la chapa.

Mencionó que, aunque este actuar quedó evidenciado en uno de los videos, los colonos no podrían señalar que sea una constante y tampoco pretenden satanizar el trabajo de quienes se ganan la vida repartiendo comida a través de estas aplicaciones móviles.

"Es preocupante el aumento a los robos a casa-habitación en Las Alteñas, Satélite o Echegaray, pues se supone que en el hogar es en dónde las familias se sienten más seguras, pero esto ya no está ocurriendo. No solo te roban tus pertenencias sino que se llevan contigo tu tranquilidad", sostuvo.

Rodolfo Navarrete explicó que este fenómeno delictivo afecta a todos los fraccionamientos residenciales por igual, pues la semana pasada, por ejemplo, la casa de una familia, ubicada en el Circuito Juristas, fue robada, mientras los integrantes salieron a acompañar a sus abuelos, a cuya casa se habían metido a asaltar unas horas antes, pero en Las Alteñas.

Llaman a no bajar la guardia

Ambos líderes vecinales coincidieron en que los robos a las viviendas se han presentado durante el día, mientras que los de autopartes se registran durante las noches, lo cuales se derivan de una disminución de los patrullajes por parte de la policía municipal durante la contingencia sanitaria, por lo que urgieron a retomarlos para regresarle la tranquilidad a las familias.

"Lo que observamos es que, a partir del mes de abril, se redujeron la presencia policiaca y los rondines que hacían los elementos, porque a muchos los concentraron en San Bartolo para evitar que se colocaran nuevamente los vendedores ambulantes, pero a los fraccionamientos los dejaron desprotegidos", comentó Rodolfo Navarrete.

Por su parte, Jazmín Priego subrayó que, ante la pandemia, los vecinos han comenzado a priorizar la salud por encima de la seguridad, por lo que, sin darse cuenta, han bajado la guardia sobre las acciones preventivas que deben llevar a cabo para evitar ser asaltados.

"Ahorita estamos más preocupados con el tema de la salud, en que no se nos olvide la careta, el cubrebocas o los guantes, pero no debemos de dejar de pensar que la seguridad es primordial. No debemos bajar la guardia, no nos podemos confiar en que la policía hará algo por nosotros, pues ellos ahorita están ocupados en la entrega de cubrebocas en las comunidades y es necesario que nosotros seamos preventivos", dijo.

Ante ello, los líderes vecinales exhortaron a los colonos a estar al pendiente de lo que ocurre en sus calles y si se percatan de la presencia de algún vehículo o persona extraña llamar inmediatamente a las autoridades de seguridad, para que ellos constaten de qué se trata, así como a fortalecer la comunicación a través de los grupos de WhatsApp que han establecido por fraccionamiento y en los que participan los comandantes de cada sector, para prevenir cualquier robo y, de ser necesario, detener a los responsables.

La Silla Rota solicitó una entrevista con el comisario de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Lázaro Gaytán Aguirre, para conocer qué operativos se estaban llevando a cabo en los fraccionamientos y las labores de prevención en los mismos, pero la Dirección de Comunicación Social informó que, por el momento, no sería posible.

Reconocen aumento en delitos

Ayer, la secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, reconoció ante empresarios mexiquenses que, a partir de que se estableció la Nueva Normalidad, se incrementaron nuevamente los delitos del fuero común, especialmente, los robos al transporte público, a negocios, de vehículos y al transporte de carga, así como las extorsiones, aunque no mencionó alguna preocupación por el robo a casa-habitación.

"Un aspecto que incluye esta Nueva Normalidad, es que los delincuentes están regresando a las calles y a lo que normalmente hacían, que era subirse la transporte público y robar vehículos con violencia", aseveró.

