Robo en postes del C5: antes del sismo de marzo y posible causa de fallas

Unos días antes del sismo que se registró el 19 de marzo pasado, las autoridades del C5 habían detectado una serie de robos de aparatos que forman parte de la estructura de los postes donde están instaladas las cámaras de videovigilancia y los altavoces desde los que se emite la alerta sísmica.

La ola de hurtos solamente afectó postes que se ubican en la alcaldía Coyoacán. En total los empleados del Centro de Control y Mando (C5) presentaron nueve denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por la sustracción de distintos artículos electrónicos, hechos que ocurrieron en diferentes fechas de febrero pasado.

Fuentes del organismo aseguraron que los robos de los aparatos afectaron la funcionalidad de los postes y esto derivó que los altavoces afectados no emitieran la alerta sísmica durante el movimiento telúrico que tuvo lugar el mes pasado.

Pero se cree que el objetivo principal no era que los altavoces dejaran de funcionar, sino que se presume que los hurtos fueron perpetrados por delincuentes que operan en la zona y que con esto evitarían ser captados por las cámaras al momento de delinquir.

Algunos de los postes que fueron objetivos de la delincuencia se encuentran en colonias que son considerados como puntos delictivos para las autoridades de la Ciudad de México como lo son el Barrio de Culhuacán, donde en marzo de 2019 se registró un multihomicidio que se derivó de un enfrentamiento entre grupos delictivos.

Luego de las quejas recibidas por parte de las autoridades sobre que algunos de los altavoces no emitieron la alerta sísmica durante el sismo de marzo, el domingo pasado se llevó a cabo una prueba de sonido en los 12 mil 826 postes que hay en la capital.

Un día después, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Juan Manuel García Ortegón, aseguraron que la prueba resultó exitosa en un 96.8 por ciento y sólo el 3.2 por ciento equivalente a 413 postes con altavoces, no emitieron el mensaje de audio debido a las siguientes causas:

- Falla de electricidad 46.49 por ciento.

- En proceso de diagnóstico 22.53 por ciento

- Falla enlace comunicación 14.29 por ciento.

- Daño en amplificador de audio 12.59 por ciento.

- Siniestro 3.63 por ciento.

- Reubicación (Obra pública) 0.48 por ciento.

Asimismo, precisaron que hubo otros postes que se escucharon a un nivel de sonido muy bajo, pues aún funcionan con tecnología analógica: "tecnología de más de hace 15 años".

No obstante, entre los motivos que originaron que los altavoces no funcionaran correctamente no se mencionó el robo de aparatos de los postes.

(Sharira Abundez)