Robo de tapas metálicas, un riesgo latente en el Valle de México

NAUCALPAN.- El robo de tapas metálicas de registros, pozos de cableado o equipamiento urbano, es un problema común en los municipios del Valle de México que prevalece, y toca a las autoridades tomar medidas para prevenirlo, señaló e l ex regidor de Atizapán de Zaragoza, Tomás Cruz.

Agregó que por décadas el robo de tapas metálicas y rejillas, es problema común que se vive en Atizapán como en Naucalpan, Tlalnepantla o cualquier otro municipio, "más bien ahora tienen que ver con el colocar tapas de plástico duro, o en su caso soldarlas debidamente", dijo.

En Atizapán de Zaragoza desde el inicio de la administración, las tapas de registros, y de pozos de visitas, regularmente son sustituidas por tapas pero de PVC de alta densidad, resistente al paso de los vehículos, y es un material no lo pueden retirar para vender como con las de metal, según informó personal del organismo SAPASA.

En Tlalnepantla donde hay registrados más de 50 negocios establecidos de compra y venta de desperdicios industriales, materiales ferrosos y chatarra, lo mismo reciben restos de puentes peatonales destruidos, que equipo inmobiliario urbano de desperdicio, "es común que nos lleguen las rejillas llamadas bocas de tormenta, los brocales en mal estado, que son producto de las remodelaciones de las calles, incluyendo tapas metálicas de drenajes, que se supone son obsoletas", explicó Francisco Hernández de la recicladora de San Andrés Atenco.

Para el coordinador general de Protección Civil de Tlalnepantla, Hugo Cesar Mendoza Castillo, el robo de tapaderas de pozos de visita de drenajes, o de pozos de redes de cableado, no es un problema en el municipio, "ya que cuando notamos que hay alguna que falta damos parte al organismo de agua que de inmediato las sustituye, ello para evitar accidentes vehiculares y de personas".

Reconoció el funcionario que si han tenido casos de vehículos accidentados, "han sido muy contados, si acaso dos en todo el año donde al faltar una tapa los autos caen, pero sólo registran daños materiales en sus unidades, no es algo muy grave en esta alcaldía".

En Naucalpan frente a la unidad deportiva Cuauhtémoc fueron sustraídas dos tapas y rejillas, del pavimento del Periférico Norte en el sentido de la Ciudad de México a Satélite, sin embargo, en el bajo puente de Gustavo Baz y Periférico Norte en esta semana sumaron 3 las tapas de registros de cableados que han siso sustraídas.

"No sabemos quiénes, sólo llegué un sábado en la mañana y las tapas ya no estaban, primero fueron dos cercanas a las escaleras en Gustavo Baz y casi frente al acceso al segundo nivel del Periférico, y apenas en estos días otra unos metros más atrás frente al ex cinema Premier. Se han caído ya tres vehículos, en esos agujeros", explicó José el despachador de las combis del puente, en el centro de Naucalpan.

"Las tres tapas faltantes tenían grabado el logo de una empresa de cable, en específico dicen cablevisión, y son ellos a quienes compete reponerlas", refrió Ulises trabajador del organismo de agua de Naucalpan OAPAS consultado al respecto.

El funcionario mostró otras de las tapas de pozos de redes de cableado subterráneo y efectivamente, aún conservaban sus tapas originales.

Desde septiembre del 2018, en el fraccionamiento Santa Elena, en Cuautitlán México, fueron sustraídas más de 50 tapas de registros de cableado eléctrico subterráneo, sin embargo el ayuntamiento, o la CFE, no las ha repuesto, "se trata de tapas de un metro de diámetro, que fueron hurtadas desde esa fechas en diferentes calles, pero hasta ahora nos han sido repuestas, el riesgo de que una persona o vehículo caiga en los pozos es latente", dijo Patricia Romero vecina del condominio 45 en la avenida Santa Elena.

Ismael Espino, presidente de la Asociación de Recolectores, Recicladores, Compra y de Desperdicios Industriales A.C. explicó que en las recicladoras no se ve el origen de material que es llevado a vender por los particulares, es algo que a ellos no les compete, y es parte de una actividad donde casi siempre las mismas personas les venden o les compran.

Dijo finalmente que no necesariamente ese equipamiento hurtado es llevado a las recicladoras, incluso pueden ser usadas para colocarlas en otros sitios diferentes al lugar donde estaban.

