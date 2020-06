Roban tráiler de bebidas energizantes valuado en medio millón de pesos

Uno de los delitos que se prevé que incrementen al término del confinamiento es el robo a transportista en la Ciudad de México, debido a los millonarios motines que obtienen los delincuentes de este delito. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha registrado en el regreso a la "Nueva Normalidad" al menos tres hurtos de esta índole.

El último caso ocurrió el fin de semana pasado, donde un tráiler que transportaba un cargamento de bebidas energizantes, el cual estaba valuado en más de medio millón de pesos, fue robado por dos sujetos, quienes para conseguir su objetivo privaron de la libertad al conductor.

Según consta en la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI- 3 C/D/00449/06-2020 mientras que el chófer circulaba sobre calles de la colonia Santa Martha Acatitla, un tracto camión le cerró el paso y de éste vehículo descendió un hombre con una maceta en un una mano y en la otra un arma de fuego.

"Lanzó la maceta a la ventanilla y la rompió, me dijo que me quitara y me apuntó con la pistola", narró el conductor, a quien pasó al camarote, donde otro sujeto entró y lo amarró de pies y manos. Después de transitar por más de 30 minutos, los sospechosos dejaron al afectado por el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De enero a mayo del año en curso, la Fiscalía capitalina ha registrado 30 robos a transportista con violencia en la urbe. Cuatro de los atracos se han llevado a cabo en la alcaldía Iztapalapa, la cual ocupa el lugar número tres en la lista de estos ilícitos.

(Sharira Abundez)