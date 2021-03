Roban casi medio millón de pesos al Sindicato del Colegio de Bachilleres

Casi medio millón de pesos, entre artículos de valor y dinero en efectivo fueron robados de las instalaciones del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) ubicadas en la alcaldía Coyoacán.

La semana pasada una de las integrantes del gremio se presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México a interponer una denuncia por el hurto de computadoras, documentos, objetos de computación y 200 mil pesos en efectivo.

La mujer narró al Ministerio Público que al acudir al edificio que está sobre calzada de Tlalpan en la colonia Ciudad Jardín, notó que la entrada principal estaba abierta.

Al inspeccionar, observó que la cerradura estaba forzada y al revisar las oficinas se percató que todo estaba desordenado y que hacían falta cosas, incluso facturas de automóviles que pertenecen al sindicato.

Sobre los responsables no se tiene información, pues el inmueble no cuenta con cámaras de seguridad y en la zona no hay cámaras del C5.





(Sharira Abundez)