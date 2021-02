Rezago en contratos y falta de pago, denuncian docentes de la UNAM

Profesores de asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM se están organizando para exigir la solución al rezago administrativo que ha provocado que cientos de ellos pasaran muchos meses sin la firma de sus contratos y la consiguiente falta de pago, o han sufrido pagos incompletos y falta de pago de prestaciones mensuales.

En entrevista con La Silla Rota, los profesores Carlos Prieto y José Eduardo Padilla Castillo ofrecieron detalles de esta situación que si bien se ha agudizado por la pandemia, ya venía de mucho tiempo antes.

Carlos Prieto, quien imparte Geometría Analítica 1, informó que, en términos generales, la UNAM es lenta en sus procedimientos administrativos pues prácticamente todos ellos se hacen de manera manual; la situación se ha agravado por la pandemia pues la dirección de la facultad les dice que solo tienen a una persona realizando el trabajo, dado que el personal sindicalizado no se encuentra laborando.

En diciembre eran 700 los profesores que no habían firmado contrato (se tienen que firmar cada semestre pues no son docentes de estructura), de un total de 3 mil que conforman la planta de asignatura. Todavía hay 140 que no cuentan con el documento que a la vez les permite cobrar su sueldo mensualmente.

La situación llegó a un grado tal que entre aquellos que sí están cobrando y otros maestros se formó un fondo de apoyo para quien más lo necesitara. El profesor Prieto precisó que en diciembre se apoyó económicamente a 29 maestros y en enero a 45.

El profesor Prieto indicó que el trámite antes se tardaba mes y medio y ahora se están tardando hasta cuatro meses. Y aun a los que ya firmaron se les retrasa el pago. Indicó que la dirección de la Facultad ha reconocido errores y que trabajarán en un sistema para automatizar el trámite. Sin embargo, en todo el año 2020 no lo han podido resolver y el problema continúa.

Apuntó que hay mucho descontento sobre todo porque no hay la comunicación que se requiere. Cuando alguno de los profesores se queja por correo, sus mensajes no son respondidos o les contestan que se quejen ante otra instancia.

Otro de los problemas que se está presentando es que a los que les ha llegado el pago ha sido incompleto. En los casos de los profesores que están comenzando a dar clases, o los que reinician tras alguna interrupción, generalmente no les llega el pago completo y aunque se los reponen, hay que hacer otro procedimiento.

SI NO TIENES TALÓN DE PAGO NO TIENES ISSSTE NI OTRAS PRESTACIONES

El profesor José Eduardo Padilla Castillo, quien imparte materias como Mecánica Cuántica, Matemáticas Avanzadas y Física Computacional, entre otras, apuntó que en los cinco años que lleva dando clases de manera intermitente ha padecido el retraso de pagos. El pago se hace al final del semestre.

"Y si no tienes el talón de pago no se tiene ISSSTE. Y por el retraso en el pago no se reciben las otras prestaciones establecidas en el Estatuto de Personal de Asignatura como el vale para libros, reconocimiento académico o ayuda para despensa, algunas de las cuales se pagan mensualmente. Cuando llega el pago al final del semestre, como pago único, sólo pagan lo correspondiente a un mes, aunque hayan trabajado cuatro o cinco meses".

En particular al profesor Padilla eso le ha pasado en los años 2016, 2017 y 2018 y dijo que a los profesores que son nuevos y no conocen esas prestaciones no las reclaman. Tan sólo la ayuda para despensa es de 1,225 pesos mensuales.

El docente enfatizó que esto no sólo está ocurriendo en la Facultad de Ciencias pues profesores de otras facultades le han informado que ocurre lo mismo.

RESPUESTA DE LA UNAM

Se pidió a la UNAM una posición respecto a lo que denuncian los docentes y la institución compartió con La Silla Rota una carta emitida por la dirección de la Facultad de Ciencias dirigida a su comunidad, en la que señala que se ha estado trabajando con muy poco personal administrativo en toda la UNAM, y algunos de los que sí asistieron, resultaron contagiados.

"Esto hizo que al regresar en enero no pudieran cumplirse íntegramente los plazos prometidos. Es importante reconocer que muchos trabajadores de base y de confianza han hecho una labor encomiable al continuar trabajando a pesar de las circunstancias, para tratar de darle continuidad a los procesos administrativos".

La dirección de la Facultad de Ciencias señala en esa carta que se tienen identificados los pagos retrasados y se definirán esta semana con la Dirección General de Personal (DGP), las fechas de pago para los casos aún pendientes.

Con respecto a los errores en los pagos sobre sueldos, aguinaldos y prima vacacional, compensaciones, ajustes al número de horas "tenemos entendido que la DGP no ha contestado todas las solicitudes y sobre todo, por la falta de personal, no ha explicado con detalle los casos no favorables".

La Facultad de Ciencias indica que por ello se diseñó un cuestionario "muy operativo" que empezaron a distribuir el sábado 13 de febrero a 140 profesores y ayudantes que están en esta situación. E informó que esta semana se iniciarán reuniones con la DGP para revisar caso por caso.













(Sharira Abundez)