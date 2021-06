Rezagado y con tanque de oxígeno, Jesús acudió a vacunarse en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL.- Tras superar una neumonía que lo tuvo al borde de la muerte, el señor Jesús Roberto Cerón Vázquez logró vacunarse contra la covid-19 este lunes en el municipio de Nezahualcóyotl, segundo con mayor número de contagios en el Estado de México.

Apoyado de una silla de ruedas y un tanque de oxígeno que lo acompañará de por vida, "don Chucho", habitante de la colonia Bellas Artes, recibió la primera dosis del biológico AstraZeneca a sus 80 años en la jornada destinada para personas de entre 40 a 49 años.

Llegó alrededor del medio día, pasó los filtros sanitarios y esperó su turno sentado junto a varios adultos en la explanada municipal, uno de los seis puntos instalados en la localidad para la jornada de vacunación.

Y es que cuando por edad le correspondía recibir la vacuna anticovid, se encontraba enfermo de las vías respiratorias que lo doblegó por varias semanas en casa.

Familiares de don Jesús reconocieron que hasta ahora no saben cómo enfermó, aunque sospechan que su gusto por los cigarros influyó en el daño a sus pulmones.

VACUNA, UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VIDA.

Durante su tratamiento, don Chucho tuvo que conseguir un tanque de oxígeno a precios altos -9 mil pesos por tanque- hasta que por fin se recuperó con el apoyo moral y económico de toda su familia.

"Estuve muy malo cuando estaba lo de la vacunación, yo no podía salir de la casa sin oxígeno, yo le pedía mejor al Señor que mejor me llevara, me sentía muy mal", cuenta.

A sus 80 años dice que la vida le ha dado una segunda oportunidad.

Dice que tras ser enojón con su familia ahora sus días son diferentes; dejó de pelear por todo y decidió disfrutar cada mañana tras superar lo que llamó "un castigo divino".

"Dios me dio la oportunidad de recapacitar porque también uno se arrepiente tarde o temprano, el comportamiento con la misma familia, y me arrepentí y por eso ya llevo otro modo de vida", dice.

ESPERAN INMUNIZAR 150 MIL ADULTOS DE 40 - 49 AÑOS EN NEZA

Desde este martes y hasta el próximo sábado 27 de junio, se estima inmunizar a 150 mil vecinos de Nezahualcóyotl de entre 40 a 49 años de edad, así como mujeres embarazadas y adultos rezagados como don Chucho.

Para este sector de la población, las autoridades locales instalaron cuatro centros de vacunación en modalidad peatonal: Explanada Municipal, Deportivo Metropolitano, Preparatoria de la Comunidad Anexa a la UAEM y Unidad Administrativa Zona Norte.

De manera comentaría fueron colocados dos puntos con acceso vehicular: el estacionamiento de Ciudad Jardín Bicentenario y la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

El alcalde Juan Hugo de la Rosa informó que a la fecha más de 145 mil adultos mayores de 60 años cuentan con su esquema de vacunación completo y 125 mil personas mayores de 50 años ha recibido la primera dosis.

Debido a que el sector de la población de 40 a 49 años es altamente activo en la economía, llamó al sector empresarial para otorgar facilitarles en los horarios laborales para que puedan recibir el antígeno.

En esta localidad, que registra más de 15 mil casos acumulados de covid-19, se diseñó un calendario de vacunación conforme a la letra del primer apellido:

-martes 22 de las letras A, B, C, D, E,

-miércoles 23 de las letras F, G, H, I, J,

-jueves 24 de las letras K, L, M, N, Ñ

-viernes 25 de las letras O, P, Q, R, S, T

- sábado 27 personas rezagadas.





