"Retraso en respuesta a solicitudes de información en CDMX tendrá un alto costo"

La transparencia en la Ciudad de México está en cuarentena.

Eso, debido a la decisión mayoritaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), de determinar que haya gradualidad para reanudar los plazos para responder solicitudes de información enviadas a los 147 entes obligados en la capital.

Así lo consideró la comisionada del instituto, María del Carmen Nava Polina, quien fue la única que votó en contra de que se ampliaran los plazos para que las respuestas a solicitudes de información enviadas durante el último trimestre del 2020, fueran respondidas en febrero de este año. En su lugar, podrán serlo hasta mayo, lo mismo que los recursos de revisión.

"Poner estas pausas en la carga de obligaciones de transparencia del último trimestre de 2020, es una manera de seguir en la cuarentena en la materia y eso puede ser muy costoso a nivel público, porque la herramienta de acceso a la información puede ayudar a empoderar a las personas en determinadas situaciones que tengan".

Incluso, es una forma de no combatir la corrupción, advirtió.

"El costo de no saber, de desconocer, es muy alto, no podemos decir que combatimos la corrupción, que no hay, si ni siquiera tenemos información. En la CDMX son 147 sujetos obligados de distintos ámbitos, oficiales, educativos y autónomos".

LA DECISIÓN DEL PLENO

Cuatro compañeros suyos votaron el 26 de febrero en el Pleno a favor de que la reanudación de plazos se ampliara de manera escalonada a partir de marzo hasta la última semana de mayo, y que fuera conforme al número de solicitudes ingresadas por cada sujeto, donde aquellos con menor cantidad serán a quienes les iniciarán a correr plazos y términos, y de manera sucesiva por etapas, hasta llegar a aquellos con mayor número de solicitudes, escalonados en 14 etapas.

"La transparencia no es algo sofisticado, no es un bien suntuario pero con la pandemia se ha puesto en ese contexto, de no tenerla a la mano", explicó la comisionada.

Explicó que las solicitudes respecto a la covid no se pueden postergar y se tienen que responder y si hay un recurso de revisión por no haber obtenido respuesta por el mismo tema, se tiene que ver con el Pleno. También está activa la presentación de denuncias ante vacíos de información, "si no hay en portales de internet que son obligaciones de transparencia, se deben atender".

Lo postergado es la carga de obligaciones del último trimestre de 2020, de octubre a diciembre, y las obligaciones se pueden cumplir hasta última semana de mayo, según lo votado por el Pleno, pero debía ser hasta febrero, reiteró.

"Las obligaciones de transparencia se oye muy sofisticado cuando no hablamos de caso por caso. Yo en el Pleno expuse que las obligaciones de transparencia implican tener directorios actuales que trabajan en los sujetos obligados. Por otro lado, es publicar los programas sociales a la mano, y ponía el ejemplo de un estudiante que por la pandemia suspende sus estudios por falta de recursos, pero podrían ver las becas si estuvieran actualizadas, y que no dejaran de estudiar porque la información pública que establece la ley de transparencia está visibilizada. Son casos que sí amerita tener presentes. La transparencia no es un bien suntuario, implica y facilita la calidad de vida de personas y la toma de decisiones".

LAS AUTORIDADES NO DETERMINAN QUIÉN ES TRANSPARENTE

Añadió que el gran reto es contar con información y la pandemia ya cumplió un año. "Mi lógica era empezar a tener una planeación de cómo hacer en la Ciudad de México para tener información digitalizada y que haya cuidados respecto a cuestiones de la salud".

-¿Debido a la pandemia también hay un impacto en materia de transparencia?

-Por supuesto que sí. Es parte de los costos de haber postergado y puesto en pausa la garantía del ejercicio de derechos humanos, sí tenemos consecuencias que aún no se miden, la idea es que la información ayude a solventar necesidades. Uno de los argumentos que exponía para estar en activo es que desde Estado abierto del Info hemos realizado más de 800 asesorías técnicas especializadas para poder hacer las cargas y obligaciones de transparencia. Hemos llegado a mil 119 personas servidoras públicas para que justo con independencia si hay pausa o no, si los plazos están detenidos o son graduales, pueda haber información en los portales.

"Aprovecho para dejar claro que la transparencia no se determina por sí misma, hay un marco institucional y constitucional hay garantes autónomos que se encargan de garantizar que eso se cumpla. Si las instituciones públicas dicen ´ah es que soy muy transparente porque ya di un portal de datos abiertos o abrí un micrositio de tal forma´, son avances, pero no son las autoridades responsables para determinar si hay o no transparencia".

Nava Polina agregó que el papel de los garantes a nivel internacional es verificar que haya información, transparencia y que no sean las instituciones públicas las que por sí mismas se autocalifiquen de autotransparentes.

GRADUALIDAD DA A CUENTAGOTAS EL DERECHO A SABER

Que las instituciones y los sujetos obligados publiquen información adicional en términos de transparencia proactiva, de dar un paso adicional de lo que marca la ley, eso es bienvenido, remarcó la comisionada.

"Lo que sí quisiera dejar claro y con respeto al colegiado es que la gradualidad si sigue dando a cuentagotas el derecho a saber, la protección de datos personales y la transparencia. Es un hecho. Entonces también hay que ser muy clara, no podemos seguir pateando el balón de la transparencia mientras que esta pandemia termine. Porque no sabemos cuánto va a durar, llevamos un año con muchas pausas y volver atrás para formar un rompecabezas de la información que a lo mejor no se generó es el costo público que vamos a tener si dejamos pasar todavía más tiempo".

La comisionada dijo que la semana pasada se hizo una reunión de la Red de acceso y transparencia de información y se planteaba cómo en esta pandemia se cuenta con elementos suficientes para ejercer el derecho a saber en torno a todo lo público.

"Me parece que en la Ciudad de México estaría bien tener esa planeación para organizarnos, para tener esa información completa".

La Silla rota buscó a otros comisionados del InfoCDMX para conocer su punto de vista y saber por qué votaron a favor de la reanudación de plazos mediante una gradualidad, pero no hubo respuesta.

fmma