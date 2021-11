Retrasan pagos en el Instituto Rosario Castellanos; inconformes son acosados

Respecto a los retrasos en los pagos, no se trata de una situación inédita. La fuente señaló que siempre ha habido, pero antes eran a lo máximo de 5 días (Foto: Cuartoscuro)

Maestros del Instituto de Educación Rosario Castellanos informaron a La Silla Rota que han sufrido retrasos en el pago de su salario, que les es entregado mensualmente, pero que hasta este 11 de noviembre no les ha sido entregado el correspondiente a octubre.

Los testimonios, que pidieron omitir sus nombres, por temor a represalias, aseguraron que quienes se han quejado por los retrasos, les recortan el número de horas asignadas, con lo que tienen menos ingresos, o incluso son despedidos.

Una de las fuentes consultadas también dijo que aún no regresan a clases presenciales en su totalidad, sólo lo han hecho algunas asignaturas, por lo que aún dan clases en línea, y ahí son monitoreados por autoridades, y cuando detectan que algún maestro se queja por los retrasos, entonces es cuando les recortan horas.

Entre los argumentos que han recibido los maestros de las autoridades administrativas para no pagarles a tiempo, es que estaban en revisión los informes de teletrabajo, y cuando concluyeran, les pagarían, lo cual consideraron absurdo.

"Es una mala excusa de ellos", dijo uno en un chat al que tuvo acceso La Silla Rota.

REPRESALIAS

Una de las fuentes expresó que una de las maestras que se quejó por el retraso de pagos era una madre de familia cuyo hijo estuvo meses convaleciente hasta que falleció. Ella impartía clases 10 horas a la semana, algunas las daba desde el hospital, y cuando murió su hijo ni siquiera hubo un apoyo para ella, y después le avisaron que ya sólo daría 5 horas.

A otros les han aplicado recortes en sus horas de trabajo y pasan de 30 a 20 horas.

Respecto a los retrasos en los pagos, no se trata de una situación inédita. La fuente señaló que siempre ha habido, pero antes eran a lo máximo de 5 días, pero desde marzo de este año, comenzaron a ser de 20 días o a algunos maestros ni siquiera les han pagado en un semestre.

Cuestionada la fuente sobre por qué si no les han pagado en ese tiempo, continúan, explicó que debido a la pandemia tampoco han conseguido otro trabajo y entonces permanecen con la esperanza de que sí les paguen. Pero a algunas de estas personas ya ni siquiera les pidieron regresar en el actual semestre, bajo el argumento de que ya no hay recursos para pagarles.

NO ASUMEN SU RESPONSABILIDAD

También cuando ha habido quejas, las autoridades culpan a los jefes de carrera, pero ellos no son los responsables, afirmó la fuente.

Entre los maestros también hay molestia porque desde septiembre pasado los hacen grabar las clases que les dijeron iban a descargar en una cuenta del instituto, y que al final debieron subir vaciar en sus propias cuentas, pero sin apoyo para el pago del internet.

(Foto: Especial)

Además, antes de que iniciara el semestre les pidieron documentos para el nuevo semestre desde mediados de agosto, algunos de los cuales debieron ser llevados de manera presencial, en semáforo epidemiológico naranja, pero el 6 de septiembre les entregaron un documento "de no rehabilitación", en el cual ellos debían aceptar y firmar que estaban de acuerdo en que el pago del mes de septiembre sería a partir del 6, lo que significaba que del 1 al 5 no les pagarían.

En cuanto a ser monitoreados, la fuente señaló que no les han explicado por qué las autoridades se meten a las clases, pero sospechan que es para tratar de detectar si hay inconformidades y no para ver si las clases son impartidas de manera adecuada. Como ejemplo de eso, recordó que hubo el caso de un profesor que dijo que él daba clases porque le gustaban mucho las mujeres y no fue sancionado.

"Pero si alguien se queja por los pagos, ya no lo contratan o le bajan horas".

Recordó que antes estaba contenta, pese a los retrasos en los pagos, pero no eran tan largos, no había acoso ni faltas de respeto.

Ahora ni siquiera se puede pedir el historial académico de los maestros, con sus evaluaciones y las horas que imparten, documento con el cual pueden defenderse para justificar su desempeño y cuestionar por qué son monitoreados.

CONTEXTO

El Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos fue creado mediante decreto en mayo de 2019, y es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México.

Actualmente tiene seis unidades académicas: Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Justo Sierra, Magdalena Contreras, y la Unidad Académica de licenciaturas a distancia. El instituto tiene modalidad presencial y a distancia. Pero actualmente es híbrido, algunas carreras ya volvieron y en otras los alumnos se han opuesto a hacerlo, dijo la fuente.

Entre las carreras que brinda a su matrícula de alrededor de 7 mil estudiantes, están las licenciaturas en administración y comercio, relaciones internacionales, ciencias de la comunicación, derecho y criminología y la de ciencias ambientales.

La Silla Rota pidió al área de Comunicación Social de la Secretaría de Educación capitalina una postura, pero al cierre de la edición no la habían enviado.

aemz