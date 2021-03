Retiran "muro" de Palacio Nacional; ayudó a frenar violencia: AMLO

La madrugada de este martes se realizó la limpieza de la plancha del Zócalo y el retiro del cerco de vallas que protegía el Palacio Nacional, luego de la manifestación de este lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Luego de retirar las vallas de más de dos metros de altura, los trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México realizaron la limpieza de las pintas en el suelo.

El #muro de Palacio Nacional de México ya no está. Esta mañana nos encontramos a trabajadores terminando de limpiar el lugar. Queda sólo las vallas metálicas como las que mantuvo @EPN hasta el final de su gobierno @UniNoticias pic.twitter.com/KS8I2d6ebH — Jésica Zermeño (@JesicaZermeno) March 9, 2021

No obstante que fue retirado el denominado por usuarios de redes sociales como "muro de la vergüenza", se mantuvieron unas vallas de menor tamaño rodeando el Palacio Nacional.

El presidente López Obrador defendió el muro desde que fue instalado, hasta hoy que fue retirado. Durante su conferencia mañanera de este martes aseguró que "funcionó el muro, pues fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional y se hubiera puesto en riesgo a mucha gente".

El sábado pasado, López Obrador aseguró que la instalación de las vallas, realizada el viernes 5 de marzo, fue para evitar provocaciones y proteger edificios históricos "no por miedo".

"Imagínense si no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso, que no se confunda, no es miedo, todos los seres humanos tenemos miedo pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación", dijo en Maxcanú, Yucatán, al supervisar las obras del tramo 3 del Tren Maya.

La valla metálica fue intervenida por mujeres, quienes escribieron en el muro metálico los nombres de víctimas de feminicidio y colocaron listones, flores, papeles, velas y pancartas sobre él.

Este lunes, durante la marcha del 8M, mujeres embozadas derribaron las vallas metálicas afuera de Palacio Nacional, mientras que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron extintores para dispersar a las manifestantes, quienes pretendían llegar a Palacio Nacional.

16:35 En medida de lo posible evite Plaza de la Constitución, hallará manifestantes en las inmediaciones por lo que se encuentra cerrada la vialidad en 20 de Noviembre, Pino Suarez, 16 de Septiembre y 5 de Mayo. #AlternativaVial Eje 1, 2 Oriente, Eje 1 Norte y Circuito Interior. pic.twitter.com/Gu9AesVi4Q — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 8, 2021

cmo