Retiran de manera indefinida dictamen sobre niñez trans

El dictamen sobre reformas al Código Civil para permitir que niñas y niños trans puedan, a partir de los 11 años, solicitar a la autoridad su cambio de identidad género y nombre en el acta de nacimiento, fue retirado de la propuesta del orden del día.

El dictamen, que está listo desde noviembre del año pasado, ha sido bloqueado desde la semana pasada para que forme parte de la orden del día por diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y la asociación parlamentaria Encuentro Social, acusaron los diputados Paula Soto y Eduardo Santillán, presidentes de las Comisiones de Igualdad de Género y la de Administración y Justicia, respectivamente.

LA SEMANA PASADA TAMBIÉN FUE BLOQUEADO

El pasado 7 de octubre la propuesta de que el dictamen formara parte de la orden del día también fue bloqueada e incluso llevó a que se cancelara la sesión ordinaria del 8 de octubre.

"Decidimos retirarlo porque si lo mantenemos, vamos a empantanar la orden del día y volveríamos a no tener orden. Lo que no queremos es detener los trabajos. El PRD, PRI, PAN y PES no tienen argumentos suficientes y están empecinados en que ni en el Pleno se discuta", expuso la diputada Paula Soto a La Silla Rota.

"Es el Pleno, no la Junta de Coordinación Política la que debe discutirlo, no son superdiputados, no están para impedirlo", lamentó.

"Ya se va a cumplir un año desde que el dictamen está votado en comisiones, fue en noviembre de 2019", recordó.

A ESPERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS

Por su parte, Eduardo Santillán en un tuit también responsabilizó al PAN, PES y PRI de negarse a discutir el tema.

"En virtud de la negativa del PAN, PES y PRI de incorporar en el orden del día el dictamen relativo a infancias trans y con el propósito de no detener los trabajos del @CongresoCDMX con @PaulaSoto hemos decidido retirarlo y esperar las condiciones adecuadas para su votación", tuiteó en su cuenta @santillanpe1.

DISCUTIERON FONDO DEL DICTAMEN

Soto explicó a La Silla Rota que con las sesiones virtuales, derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19, se acordó que para aprobar el orden del día de las sesiones virtuales, se debía contar con dos terceras partes de los votos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

"Esto nos tiene detenido el dictamen. No tendrían por qué pero la semana pasada cuando se reunieron la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política se pusieron a discutir el fondo del dictamen, a propuesta del diputado del PRD, Jorge Gaviño, y el del PAN, Christian Von Roerich, pero eso no lo tiene que hacer la Conferencia y no se alcanzaron las dos terceras partes de ninguno de los lados para aprobar el orden del día. Había quienes querían cancelarlo, otros no.

"Ahora vamos a ir al mismo escenario. Hay una parte en la cerrazón no sé por qué no quieren discutirlo en el Pleno. Si quieren votar contra el dictamen, está bien, para eso es el Pleno. Pero no quieren ni que se inscriba el dictamen".

El dictamen está conformado de dos iniciativas, una de mayo de 2019 presentada por el morenista Temístocles Villanueva, y otra por ella misma ante el Parlamento de Mujeres, en octubre del mismo año.

Soto criticó a Gaviño por cuestionar el fondo del dictamen y atribuyó su conducta a la alianza que el PRD analiza con el PAN y el PRI rumbo a las elecciones del 2021.

Tanto Gaviño como Von Roerich fueron buscados por La Silla Rota pero no contestaron.

cmo