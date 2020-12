Retiran a familiares de hospitales covid... pero hay largas filas en plazas

Desde el incremento de hospitalizaciones en el Hospital General de Zona 24 del IMSS, las autoridades médicas retiraron a los familiares de los pacientes de las inmediaciones del nosocomio, así como a los vendedores ambulantes de la zona, esto con el fin de evitar más contagios.

Sin embargo a unos cuantos metros de este centro de salud, este viernes se observó una larga fila de automóviles que buscaban ingresar al centro comercial Parque Lindavista, donde algunas tiendas ofertaron sus artículos ante el anuncio de que la Ciudad de México regresaba a semáforo rojo.

Por instrucciones de las autoridades médicas, familiares y vendedores ambulantes fueron retirados de las inmediaciones del Hospital General de zona 24. Pero a unos metros de ahí esta es la fila de automóviles para ingresar a Parque Lindavista #rb https://t.co/8cMVqY9cK5 pic.twitter.com/0nJS2aWvx4 — La Silla Rota (@lasillarota) December 18, 2020

Para acceder al estacionamiento los visitantes esperaban hasta 30 minutos. Pero el tiempo no fue un impedimento para que decenas de familias llegaran a la plaza a bordo de sus vehículos, en los que se apreciaban adultos mayores y niños.

A la entrada del centro comercial el vigilante les recordaba a los tripulantes que el lugar cerraría sus puertas en punto de las cinco de la tarde y que en algunos establecimientos no les permitían el ingreso con menores de edad.

Durante un recorrido que realizó La Silla Rota, se constató que en las inmediaciones del hospital General de Zona 24 no había gente, ni puestos ambulantes. Al cuestionar al guardia de seguridad del nosocomio, éste solo se remitió a decir que era por ordenes de los directivos.

Al hospital solo ingresan mediante una ambulancia los pacientes que presentan síntomas de covid-19, y los que presentan otro tipo de emergencia de salud están siendo reubicados a otros nosocomios como al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE que está a espaldas de Parque Lindavista, o al Hospital Juárez, que está a dos calles del de Zona.

Sin embargo, en este último también se dio la orden de que la gente que tiene un familiar internado se retirara de las inmediaciones, para resguardar su integridad.

"Yo estoy aquí porque vivo lejos y regresarme o si me llaman para decirme que necesitan algo me hago dos horas y por eso me quedo acá", dijo un hombre que estaba sentado en un banco en un camellón que está en frente del nosocomio.

A diferencia de estos dos hospitales, en el Primero de Octubre sí hay gente en las inmediaciones, decenas de familiares que esperan información de sus pacientes.

"Llevo ya dos semanas. Mi esposo es el que está internado, nos dicen que nos vayamos , pero prefiero estar aquí, no quiero dejarlo solo", mencionó una mujer, quien no deseo ser vídeo grabada, porque no quieren que sus vecinos la traten mal cuando lleguen a su casa.

"No joven, imagínese si salgo en la tele y me ven mis vecinos, me van a tratar como bichos raro, por eso no le he dicho nada a nadie, porque así es la gente te da la espalda cuando te infectas", declaró la doña Lupe, según como dijo llamarse.

A las afueras de la estación Lindavista que está en los alrededores se los tres hospitales, aun continúan trabajando de manera regular los puestos ambulantes, sin embargo se puede apreciar pocos comensales.

De acuerdo con el sitio de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en la zona norte de la Ciudad de México, el Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE, el Hospital General de Zona 24 del IMSS y el Hospital Juárez de la Secretaría de Salud se encuentran sin disponibilidad.

Sin embargo, al querer conocer la situación de cada uno de los hospitales hubo un hermetismo por parte de los vigilantes, quienes señalaron que los datos de ocupación de los nosocomios tenía que ser solicitada a las direcciones.





(Sharira Abundez)