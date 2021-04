Retira equipo de campaña de Romo a brigadista que agrede a académico

El equipo de campaña del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia -integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista- Víctor Hugo Romo, retiró al brigadista que agredió a un académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Así lo informó el vocero del candidato y del equipo de campaña, Raúl Paredes, en su cuenta de Twitter.

Como vocero del candidato @vromog y en representación del equipo de campaña, condenamos cualquier agresión o manifestación de violencia. Estamos investigando el incidente. El voluntario inmiscuido ha sido retirado de nuestra campaña y te externamos nuestra solidaridad, @leonugo. https://t.co/7zZAGugzqT — ????ú?? ?????????????? ????ñ?? (@RaulParedesP) April 13, 2021

Leonardo Núñez González, analista político del CIDE subió en su cuenta un video donde se ve a un integrante de la campaña de Romo que lo golpea.

Ojo aquí, @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX, @Claudiashein. Alguien del equipo de campaña de @vromog se enojó de que estaba grabando, vino a acosarme y cuando lo comenzé a grabar, se fue, no sin antes GOLPEARME.



ME DIÓ UN PUÑETAZO EN LA CARA, una patada y se escondió en un domicilio. pic.twitter.com/7ekswmUd3T — Leonardo Núñez González (@leonugo) April 13, 2021

En el material audiovisual se ve que el académico lo graba mientras le reclama que por que lo acosaba.

-Qué grave, en la calle. Me acabas de decir que me creo muy verga. ¿Por qué me vienes a acosar? ¿Ya no vas a repetir...? -y antes de concluir la frase, el brigadista, vestido de negro, antes de entrar a un domicilio, le suelta un puñetazo a Núñez González.

-Aaaah!, me estás pegando! -dice el analista político.

El brigadista le dice "a chingar a su madre".

En otros tuitazos, el politólogo anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, contra el brigadista agresor, de quien dijo se trata del ex titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica de la alcaldía Miguel Hidalgo, Oscar "N".

También explicó que el incidente ocurrió luego de que en la Escandón llegó la campaña de Romo.

"Casualmente también llegaron trabajadores de la alcaldía para arreglar cosas de la calle que toda su administración estuvieron rotas. Por cierto, cuando sus operadores vieron que tomé una foto, vinieron a acosarme. Lamentable", escribió en su cuenta.

Por su parte el vocero de Romo, Raúl Paredes explicó que el ahora ex brigadista presentó su renuncia el 31 de marzo a la alcaldía, para sumarse a la campaña.

"Busqué al politólogo de manera directa para hacerle de manifiesta mi posición. El brigadista no nos representa ni estamos a favor de agresiones a terceros", dijo a La Silla Rota.

Dijo que el agresor era el subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica, área que pertenece a la Dirección de Ejecutiva Jurídica, encabezada por Gustavo García.

