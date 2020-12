Resultados de covid-19 tardan hasta 6 semanas en CDMX

Los resultados de las pruebas PCR para detectar la covid-19 pueden tardar hasta un mes sin importar si se realizaron en quioscos, centros de salud u hospitales en la Ciudad de México.

De acuerdo con Reforma, esta prueba no tarda más de tres minutos en hacerse, por que entrevistó a 20 personas quienes esperaban respuesta casi un mes después de haber buscado atención médica.

Tras la prueba, a todos se les indicó que debían seguir las medias de confinarse hasta recibir sus resultados, pero coincidieron en que apenas y pudieron resguardarse de tres a cinco días ante la tardanza.

"Hace 29 días me hice la prueba del sector salud y todavía no tengo el resultado, la verdad pude hacérmela mejor en uno particular y como lo (hice), el resultado fue positivo", contó Daniela Carmona.

por su parte Osvaldo Díaz, quien vive en la Colonia Pedregal de Santo Domingo de la alcaldía Coyoacán, se hizo la prueba en uno de los quioscos el 28 de octubre y el 2 de diciembre todavía esperaba su resultado.

En tanto, Ramona Salas, habitante de la Miguel Hidalgo, compartió que desde que se hizo la prueba el 10 de noviembre y hasta el 3 de diciembre no le habían respondido.

Entre los consultados, apenas tres dijeron haber pagado de 3 mil 500 a 4 mil 500 por pruebas en laboratorios privados para salir de dudas y confirmaron sus sospechas.

El Gobierno de la Ciudad de México reconoció la tardanza en los resultados de PCR, aseguró que hasta 20% de los resultados de las pruebas se retrasaban debido a la demanda excesiva y fallas en las máquinas procesadoras.

La Capital cumple dos semanas con un promedio de 20 mil test diarios en un esfuerzo para disminuir la espera de semanas, reconoció la Administración local.

Mientras las pruebas se incrementaron, la tasa de positividad se estancó, según las cifras oficiales, en mayo y junio, época considerada la más crítica hasta ahora, la tasa de positividad superaba el 50% en promedio para enfermos con síntomas y alrededor de 6% o en asintomáticos.

Hasta el 10 de diciembre se reportaba una tasa de positividad de 23%, de un acumulado de 680 mil 399 pruebas PCR, así como 161 mil 57 pruebas rápidas, con una positividad del 21.4%.

