Restaurantes del Edomex abrirán para celebrar el Súper Bowl y 14 de febrero

NAUCALPAN.- Aunque el acuerdo emitido la semana pasada en la Gaceta de Gobierno establecía que los restaurantes del Estado de México deberían permanecer cerrados los fines de semana y después de las 20:00 horas de lunes a viernes, los organismos empresariales y el gobierno mexiquense acordaron que los negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas podrán abrir sus instalaciones los días 6, 7, 13 y 14 de febrero, con la intención de aprovechar el mercado que generara la celebración del Super Bowl y el Día del Amor y la Amistad.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación de Bares y Restaurantes (Asbar) y el Patronato Pro Centro Histórico de Toluca informaron que esta medida únicamente se aplicará para los siguientes dos fines de semana hasta las 20:00 horas y se limitará para aquellos establecimientos que cuenten con una terraza u operen en espacios abiertos, aunque deberán limitar su aforo al 40 por ciento.

Por lo anterior, aquellos restaurantes que carecen de espacios abiertos o terrazas deberán permanecer cerrados para sus clientes y/o solo brindar el servicio bajo las modalidades para llevar o mediante entrega a domicilio, aunque podrán seguir abriendo de lunes a viernes hasta las 20:00 horas, con un aforo máximo del 40 por ciento en exteriores y del 30 por ciento en interiores.

SOLO ABRIRÁN 10 MIL RESTAURANTES

En entrevista, el presidente de la Canirac en el Estado de México, Mauricio Massud Martínez, señaló que se estima que únicamente 10 mil de las cerca de 60 mil unidades económicas dedicadas a la venta de alimentos que quedan en la entidad, podrán abrir sus puertas durante estos dos fines de semana, pues el resto no cuenta con una terraza o espacios al aire libre que les permitan funcionar sin ser acreedores a sanciones de algún tipo.

"Es un avance para todos aquellos espacios que ya habían habilitado sus espacios abiertos desde hace más de 20 días que se dio la primera autorización. Teníamos la incertidumbre de que este fin de semana se pudiera operar; sin embargo, estuvimos trabajando y dialogando con las autoridades, exponiéndoles varios de los datos que tenemos como sector y, finalmente, se logró la escucha por parte del gobernador. Solamente son algunas unidades de negocio las que pueden cumplir con este requisito, pero también hace ocho días se les dio oportunidad a aquellas que no pueden habilitar espacio abiertos, de operar de lunes a viernes", mencionó.

El líder empresarial detalló que, hace 20 días, solo el 15 por ciento de los 60 mil restaurantes que existen en el territorio mexiquense pudieron regresar a sus actividades, debido a que contaban con una terraza, pero, con el acuerdo de la semana pasada, se reincorporaron casi el cien por ciento de los negocios de este tipo entre semana, lo que abre la posibilidad de que comience la reactivación económica para el sector.

Sin embargo, señaló que este esfuerzo será insuficiente si no se logra la reapertura de todos los establecimientos durante los fines de semana, que es cuando se obtiene el 60 por ciento de las ventas, por lo que, una vez que transcurran estos dos fines de semana, se hará una revisión de cómo se encuentran los contagios por covid-19, para que, en caso de que la apertura parcial no sea un detonador de casos, se solicite que el resto de los restaurantes que no tienen espacios exteriores puedan abrir, con un aforo máximo del 30 por ciento.

HABRÁ COMIDAS ROMÁNTICAS CON RESERVACIÓN

El sector restaurantero dio a conocer que, para llevar un control del aforo que se tendrá para el próximo 14 de febrero, se privilegiarán las reservaciones, con el fin de evitar que en los establecimientos se respeten los aforos máximos, pero, al exterior de éstos, haya filas de personas esperando para poder ingresar y consumir alimentos.

Mauricio Massud indicó que pondrán en marcha en los siguientes días campañas para invitar a los interesados en acudir a alguno de los restaurantes que estarán abiertos para celebrar el Día del Amor y la Amistad, para que hagan su reservación con tiempo, con el fin de evitar concentraciones a las afueras.

Explicó que, en el caso del Super Bowl, a celebrarse este fin de semana, se espera que la demanda del servicio no sea alta, pues la mayoría de las personas prefieren verlo en casa y muchos restaurantes no han podido habilitar pantallas en exteriores, por lo que difícilmente, resultarán atractivos para los clientes.

Se estima que, en los primeros 10 meses de la emergencia sanitaria, han desaparecido 10 mil restaurantes en el Estado de México y se han perdido 40 mil de los 340 mil empleos que genera esta industria.









(Sharira Abundez)