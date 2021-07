Responsable de choque de tráiler en la México-Querétaro sigue sin aparecer

TEPOTZOTLÁN.- El conductor del tráiler que habría sido el responsable del accidente donde perdieran la vida 4 personas el viernes 16 de julio anterior, no ha sido localizado y la empresa para la que trabajaba se niega a proporcionar sus datos, necesarios para la carpeta de investigación, y para que responsa por los daños y por las personas que fallecieron en el impacto de la pesada unidad con el camión de pasajeros.

El viernes alrededor de las 7:00 horas, un tráiler de la empresa SID colisionó contra un camión de la Línea México-Coyotepec a la altura del kilómetro 44+500 de la autopista México-Querétaro en el sentido a la CDMX, con saldo de 4 personas fallecidas y una veintena de personas lesionadas.

Familiares de las víctimas acudieron a las instancias de la Fiscalía Regional de Justicia para dar seguimiento y con base en la carpeta de investigación ratifican su petición de que se haga justicia y sea detenido el operador del tractocamión, que tras el accidente se dio a la fuga.

Según se informó a los familiares no ha podido ser localizado el operador del tráiler involucrado, tractocamión que pertenecía a la empresa SID (del grupo Traxión), que hasta ahora se ha negado a proporcionar información para su localización.

Quien se identificó como Zuki Ruuz, publicó en sus redes sociales una petición de apoyo para localizar al operador del tractocamión involucrado en el accidente del viernes 16 de julio, donde perdió la vida su suegra.

"El día 16 de julio alrededor de las 7.00 am, en la autopista México-Querétaro a la altura del km 44+500 dirección norte a sur, un trailer de la empresa SID con caja de TIP MÉXICO embistió un camión de pasajeros generando la muerte a 4 personas y lesiones de gravedad, a otras 20. El chófer se dio a la fuga. TIP MÉXICO y Grupo SID no han hecho NADA para facilitar a las autoridades la información necesaria para dar con el paradero del presunto responsable. Ayúdenme compartiendo para hacer viral esto y que se logre la captura del chófer para proceder penalmente. No puede quedar impune", dice el mensaje publicado.

Fotografía: Especial

No obstante, en respuesta a ello un usuario de nombre Israel publicó "quien se tendría que hacer cargo es Traxión, así se llama y es un grupo de líneas transportistas por ejemplo MyM, y es allí donde deberían buscar el apoyo. Sí es verdad, los accidentes ocurren pero lamentablemente las consecuencias se tiene que pagar, ambos operadores tuvieron culpas, a lo que se ve en las imágenes falta de pericia, las dos empresas tienen que hacerse cargo, con base a sus seguros, por eso cada operador tiene un seguro terceros y dudo que Traxión no lo tenga ya que es número 1 en empresas de transporte, Atte Israel".

Se espera que en breve sea capturado el operador del tráiler y así se puedan deslindar las responsabilidades, con base en la determinación de los peritos se actúe penalmente y se hagan cargo de los daños con base en la ley correspondiente.

