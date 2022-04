Rescatan y liberan pelícano perdido en Tláhuac

Personal de la Procuración Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) rescató a un pelícano de una casa en la alcaldía Tláhuac.

El ave presuntamente habría caído dentro del patio del domicilio ubicado en la colonia La Magdalena, por lo que sus habitantes dieron aviso a las autoridades.

Por ello, un equipo de especialistas de la Profepa y de la UNAM fueron acudieron a revisar las condiciones de salud del pelícano.

Al confirmar que no tenía ninguna daño, fue evaluada la opción de liberar al ave, ya que se trata de una especie migratoria.

La Profepa llevó al pelícano a un lugar seguro para liberarlo, del cual no dio detalle, en donde indicó que "cabe mencionar que esta especie es migratoria, por lo que una vez que lo requiera, el ejemplar volará a otro sitio".

(Foto: tomada de Twitter)

TUCAN PERDIDO EN CDMX

Recientemente, una mujer, de nombre Ana María localizó un tucán sobre Paseo de la Reforma, por lo que solicitó ayuda a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que fuera resguardado correctamente.

Ella contó a La Silla Rota que los policías " se lo querían llevar a mano limpia, pero les dijimos que no, porque no queríamos que lo lastimaran más o que fuera a lastimarse en el camino o que fuera a lastimar a los policías, se me hizo una imprudencia total", por lo que los oficiales consiguieron un huacal y algunas telas para llevarse al animal.

Sin embargo, la mujer al querer dar seguimiento a la ubicación y condiciones del tucán no le dieron ninguna respuesta, lo que la llevó a denunciar a través de sus redes sociales que la SSC y la Brigada de Vigilancia Animal solo le decían que el animal voló.









(SAB)