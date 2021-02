Rescatan a reporteros de Azteca; uno cayó a acantilado en parque Izta-Popo

AMECAMECA.- Grupos de Rescate confirmaron el rescate de los reporteros de TV Azteca, Daniel de Rosas Carrizales y José Luis Ruiz Alvarado que habían subido al parque Izta-Popo para hacer un reportaje sobre la desaparición de un joven paseante el 22 de enero en las faldas del Iztaccíhuatl.

"Hasta donde yo sé Daniel (de Rosas) no ha sufrido ningún accidente, los que subieron por mí no me han dicho nada. No se preocupen Daniel está bien, en cuando llegue con él, yo se los comunico", expresó en un audio el camarógrafo de TV Azteca, José Luis Ruiz Alvarado.

Al parecer fue el que cayó unos cuatro metros sobre un acantilado. "Yo hablé con el Flako y está adolorido de la espalda y pecho, dice que se torció un tobillo con la caída, pero lo escuché bien!", informó por su parte la compañera Patricia Valdés, que como muchos reporteros se mantuvo pendiente de los que les ocurrió a los reporteros de la televisora del Ajusco.

Aunque la diputada Azucena Cisneros Coss había comentado que el accidentado había sido Daniel de Rosas, se confirmó con los grupos de rescate que fue el camarógrafo José Luis Ruiz Alvarado.

Ricardo Espejel Arellano, periodista de la zona de Los volcanes, informó que José Luis ya fue encontrado por elementos de Rescate y del Ejército, no tiene lesiones graves afortunadamente solo raspones y efectivamente lo sacaron por un camino de la comunidad de Santiago Cuauhtenco, Amecameca. Daniel de Rosas y Jerónimo Espejel ya están en Amecameca y ahí se reunirán con José Luis y valorarán su estado de salud. Pero se encuentra bien".

Ambos reporteros habían subido al paraje de la cascada congelada en el parque Izta-Popo para realizar un reportaje sobre Giovany Colombo Alba que está reportado como extraviado en el Iztaccíhuatl.

Con los primeros datos y las difíciles condiciones en la montaña, se manejo la versión de que el que había caído era el reportero Daniel de Rosas, pero como fue fluyendo la información y el avance de los grupos de rescate, el que cayó fue el camarógrafo, José Luis Ruiz.

(Luis Ramos)