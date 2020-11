Rescatan a "Boody", perrito atorado entre dos paredes

NEZAHUALCÓYOTL. - "Boody" es la mascota de la familia Bernardino que accidentalmente cayó de espaldas entre dos muros de una casa; era difícil sacarlo, ya que no lo alcanzaban y el lugar estaba muy estrecho.

La señora Rosa, de 48 años de edad, no pensó más que en pedir auxilio a la policía municipal antes de que pasara más tiempo y "Boody" se hiciera más daño al tratar de zafarse de ese agujero.

Apretó el botón de pánico de la policía municipal y de inmediato se desplazó la unidad GEM10 (Grupo Especial Metropolitano) y el Grupo Lobos al mando de los oficiales Alberto Jardón y Pedro Schmitt.

Los uniformados llegaron al domicilio ubicado en plaza de las Tres Culturas y Plazuela 3 de la colonia Plazas de Aragón para prestar ayuda.

#Metrópoli "Boody" es la mascota de la familia Bernardino que accidentalmente cayó de espaldas entre dos muros de una casa; era difícil sacarlo, por lo que pidieron ayuda a la policía municipal, este es el momento de su rescate *rb https://t.co/MCv7ciYwsa pic.twitter.com/JWDpswaDyN — La Silla Rota (@lasillarota) November 13, 2020

Los oficiales fueron informados por la señora Rosa Bernardino que su can "Boody" había quedado atorado en el hoyo de dos paredes y no había forma de sacarlo.

Los policías del GEM10 y el Grupo Lobos no podían dejar de atender la emergencia, ya que se trataba de la vida de "Boody".

Así que pidieron permiso a la dueña de la casa para abrir un boquete en la parte inferior de la pared y en el lugar exacto en el que estaba atorado el can.

Calcularon el espacio entre "Boody" con los tabiques para perforar el boquete y no causarle daño.

Los uniformados fueron pacientes y con un cincel y un martillo hicieron la perforación hasta ver los ojos suplicante de "Boody" que estaba atorado y de espaldas.

El perrito intentaba moverse pero no podía, así que los policías desprendían con las herramientas los tabiques a manera de no golpear al can.

Llegó el momento en que uno de los oficiales metió la mano para jalar a la mascota que no podía ni darse la vuelta.

De esta manera fue rescatado "Boody" que al salir y estar en manos de uno de los policías se sacudió el polvo.

Un niño de la familia se alegró de ver a su perro y le dijo: "sigues vivo Boody".

La mascota al tocar el suelo se movió rápidamente, para sentir que no tenía ni solo hueso roto.

La familia quedó agradecidas por los uniformados de Nezahualcóyotl.

































(Sharira Abundez)