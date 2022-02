Reportan una "bicicleta blanca" más: ciclista es tropellado y muere en Toluca

TOLUCA.-La avenida Solidaridad Las Torres, en Toluca, se ha convertido en una de las más letales para los ciclistas y peatones, de diciembre a la fecha, tres ciclistas han muerto en esta vía, el último, la mañana de este jueves.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, un hombre fue arrollado en el cruce con la calle Morelos, a espaldas de la Unidad Deportiva de Zinacantepec. En el lugar, su cuerpo quedó tendido y cubierto con una manta azul. Su bicicleta estaba a un costado.

Del responsable del accidente, nada se supo. Se dio a la fuga.

La zona fue acordonada pero lejos de empatía, lamentó Patricia Luna, activista pro movilidad sustentable, solo había prisa.

"Evidentemente la comunidad ciclista estamos muy indignados porque han sido muchas muertes en poco tiempo en la misma avenida, el Estado ha priorizado la velocidad y estamos ya cansados de una sociedad indolente y de autoridades omisas".

Patricia Luna pasa por esa avenida todos los días para llevar a su hijo a la escuela, lo hace también en bicicleta. Hoy la muerte de un ciclista más, conmocionó a ambos.

"Estos hechos en lo personal me causan mucho dolor, importancia y miedo porque todos los días que salimos a la calle corremos riesgos y son cada vez más latentes, las autoridades no hacen nada por pacificar las calles".

Desde el 2015 hay una ley de Movilidad en la entidad mexiquense que prioriza a peatones y ciclistas, sin embargo, la falta de aplicación del texto en la realidad, no sólo ha dejado muertes que podrían ser evitadas con infraestructura y penalidades para quienes no respeten, consideró la también líder del movimiento Bicionarias.

"En México las campañas de sensibilización no funcionan, necesitamos medidas punitivas que realmente se hagan cumplir, es decir, que los bandos municipales en la zona metropolitana tengan un apartado especial de movilidad, los y las ciclistas nos desplazamos Inter municipalmente y algunos bandos nos permiten ocupar el carril completo, en otros no, necesitamos que se homologuen para que estemos más protegidos, que se castigue a los automovilistas que no respeten el 1.5 de distancia".

El viernes de la semana pasada se llevó a cabo una protesta de "Masa Crítica" que colapsó la zona norte de Toluca, donde también los accidentes en los que los vehículos no motivados y los automóviles son protagonistas.

Por esta nueva "bicicleta blanca" habrá otra mas, otra protesta, otro grito, aseguraron los integrantes de la Masa Crítica, hasta que se les deje de asesinar en las calles.





(SAB)