Repartidor con discapacidad dobletea chamba; ahora también vende dulces

Una falla en un algoritmo de la aplicación Uber repartidora de alimentos llevó a Víctor Manuel Kim -sin saberlo- a convertirse en un pequeño emprendedor. Y todo ocurrió porque él vio afectada su economía como repartidor a pie después de que enfermó de Covid-19.

A pesar de esto, su iniciativa no mermó y buscó la manera de salir adelante, al mismo tiempo que continuó entregando comida, con todo y la prótesis que usa en uno de sus pies.

La Silla Rota da seguimiento a su historia porque él ha sido uno entre las decenas de repartidores de comida por aplicación que se vio afectado ante la falta de leyes que lo protejan como repartidor por parte de las autoridades del gobierno capitalino.

Cabe recordar que fue Víctor Manuel quien entregó en la Suprema Corte de Justicia un amparo a nombre del colectivo #NiUnRepartidorMenos, con la finalidad de que los ministros revisen y determinen la validez del impuesto del 2% que se aprobó para la entrega de alimentos a domicilio.

"Después de que me enfermé de Covid y presenté una prueba negativa, la app me dio de alta otra vez. Regresé a trabajar, pero quedé con algunas secuelas porque me costaba trabajo respirar y como mi trabajo es físico, al caminar para entregar los pedidos me costaba un poco de trabajo hacerlo", relató.

Entonces, Uber le impuso como meta reunir un promedio de 30 pedidos y a cambio recibiría un apoyo económico de 2 mil pesos adicionales a sus ganancias. Víctor interpretó esto como una compensación por el tiempo que estuvo sin trabajar mientras se recuperó del coronavirus.

Sin embargo, no logró reunir la cantidad y pidió una aclaración a la app. Ésta realizó una revisión técnica de su sistema y encontró un problema en el algoritmo, mismo que se solucionó.

"Estuve una semana sin pedido hasta que el problema se solucionó y al siguiente día se normalizó la entrega de pedidos. A partir de que no me cayeron pedidos pensé: ´de algo tengo que sobrevivir´.

"Entonces, pasó un señor vendiendo dulces y se me ocurrió que yo también podía hacerlo. Lo que me había depositado Uber lo invertí en botanas y dulces, y comencé a hacer bolsitas".

(Foto: Cortesía)

Esa misma tarde fue a comprar producto y se asesoró. "Pregunté cuáles son los que se venden más, qué cantidad de producto tenía que colocar en las bolsitas para venderlas y a qué precio".

Por la noche, cuando regresó al cuarto que renta, empacó las golosinas y al día siguiente las puso en otra mochila, cuidando que la mercancía no se maltratara para ser del agrado de su clientela.

Además, pidió a una amiga apoyarle con el diseño de una pequeña tarjeta para hacer una marca de su producto a manera de etiqueta. "Comencé a ofrecerlos a negocios y transeúntes, a otros repartidores, empacadores del supermercado, negocios y peatones. Esto me ha ayudado a sobrevivir", expresó. El costo de cada bolsa es de cinco pesos.

Así, Víctor empezó a vender sus dulces en el tiempo libre que le da ser repartidor.

De las 9:00 horas al mediodía hace base afuera del Soriana de avenida Revolución, en Mixcoac, y por las tardes, de 12:30 a 18:00, cambia de lugar a la esquina de Insurgentes y Holbein, afuera de una panadería.

Víctor señaló que mientras espera que la app le mande pedidos, vende su otra mercancía y que en caso de salir alguno, suspende la comercialización de dulces para darle prioridad a Uber, pues sabe que esta app prohíbe a sus repartidores aprovechar el contacto con su clientela para vender mercancías ajenas.

"Le busco y si no me sale una cosa, me sale otra, pero no me puedo quedar parado esperando a que alguien me dé una limosna o me regale, tampoco busco lástima, por mis propios medios quiero salir adelante", afirma.

Fue así como, indirectamente, Kim se convirtió además de repartidor en un pequeño emprendedor que busca mejorar su situación económica, que es limitada.

"En el supermercado de Mixcoac y la pastelería, ahí hago base, allí la gente me puede encontrar y si no estoy ahí, ando en las calles aledañas vendiendo golosinas. A todos a los que se me atraviesen les ofrezco: algunos me dicen no, otros que sí.

"He tenido la suerte de que me han hecho un par de pedidos de 50 bolsitas para alguien que organizó una fiesta, alguien que, dijo, las va a revender en su oficina. Y está bien, así a mí me sale y a ellos también. Incluso, no faltó quien me compró porque dijo que era con la intención de ayudarme y eso se agradece".

ET