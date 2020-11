Renuncia jefe de la policía de Naucalpan

"Después de diversas reuniones con el comisario, arquitecto Lázaro Gaytán, así como con Felipe Díaz Reyes, director de Prevención del Delito, la situación de inseguridad en nuestras comunidades no ha mejorado, todo lo contrario, usted sabe que la delincuencia se encuentra desatada (...) el plan de trabajo que nos presentó en la mesa de diálogo no se ha llevado a cabo, (pues) lo único que vemos son los operativos, tanto para peatones como para automovilistas, con el fin de extorsionarlos, por lo tanto, consideramos que los naucalpenses no tenemos que pagar el sueldo de personas que no tienen el más mínimo respeto para con los ciudadanos", citaron en el oficio entregado el 23 de octubre.