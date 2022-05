Renuncia a tu plaza y vete a la sierra de Guerrero, dice Fadlala Akabani a genetista

El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, retó a Ana Cecilia Jara, genetista, a renunciar a su plaza e irse a la sierra de Guerrero a atender a las personas.

"Te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la sierra en Guerrero y pongas el ejemplo. Haz válido el juramento hipocrático y ve a donde más se necesita a un médico. Lo demás es pose barata", escribió el funcionario.

(Foto: Captura de pantalla)

Esto, luego de que la especialista comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el país no había especialistas, por lo que debían traerse de Cuba.

"El Presidente de México acaba de decir que en México no habemos (sic) médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos porque supuestamente no hay especialistas.

La mujer explicó que estudió medicina, luego hizo una especialidad en genética médica y una alta especialidad en genética perinatal, pero no hay ni una sola plaza en la que ella pueda trabajar. "Esto es sólo en genética, genética, la especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas.

"Pero bueno, me dirán: ´Es que no necesitamos genetistas´, está bien, ¿pero y mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría, no hay plazas.

"Dice el Presidente que las plazas están en zonas rurales, tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer, ¿dónde están las plazas?".

La joven dijo al Jefe del Ejecutivo que hay muchos médicos y especialistas en listas de espera.

Respecto al tuit de Akabani, la joven grabó otro video en el que marca el 55 5238 2700, del IMSS. En dicho material audiovisual, la mujer preguntó por información para empleos; sin embargo, la operadora admitió desconocer la información y le proporcionó otro teléfono al cual llamar.

