René Jorge era albañil y decía que la L12 estaba mal hecha; falleció en el colapso

René Jorge García Méndez, quien era albañil, cada que veía la parte elevada de la Línea 12 del Metro concluía que la obra estaba mal construida y advertía que se iba a caer. Lo que no intuyó es que él se convertiría, el 3 de mayo de 2021, en una de las 26 víctimas fatales del colapso de una de las trabes entre las estaciones Olivos y Tezonco, dice su hija, Lizbeth García.

"Él constantemente viajaba en el Metro porque iba a ver a mi tía; entonces, en muchas ocasiones, argumentó que el Metro se iba a caer, siempre lo reiteró, que estaba mal construido. Es algo que hoy en día dices ´qué razón tenía mi papá´, pero sin imaginarnos que él iba a ir dentro de esa parte que se cayó", recuerda, en entrevista con La Silla Rota.

"Mi papá no tuvo estudios como tal y sabía su trabajo y que es a lo que se dedicaba, la construcción. Entonces realmente yo digo cómo puede ser posible que él, que fue una persona sin preparación y sin estudios se diera mejor cuenta de esto que quienes lo construyeron, que siendo preparados y estudiados no pudieron verlo", añade.

Este martes 3 de mayo, Lizbeth acudió con su hermana Helen al altar de flores, cruces y veladoras que vecinos de Tláhuac pusieron frente a la Zona Cero, donde hace un año ocurrió la tragedia.

MUY DOLOROSO

Su papá vivía en Chalco y la tía a la que ese día trágico fue a ver, cerca de la estación Calle 11.

"Como dicen, cuando nos toca nos toca. Lamentablemente de esta manera le tocó a él, fue una manera muy clara que nunca lo vamos a olvidar, que va a estar presente año con año. Cuando tú sabes que tu familiar está enfermo, empiezas a asimilarlo y es mejor porqué está sufriendo. Pero en este caso en que la muerte le llega de manera inesperada y no sabes en qué momento ni cómo, es algo más doloroso aún", explica.

Esa noche del 3 de mayo de 2021, su tía le marcó a René Jorge para ver cómo había llegado, pero ya no le contestó. Al ver las noticias que rápidamente daban cuenta de la peor tragedia en la historia del Metro, dedujeron que él iba ahí, y salieron a buscarlo. Lo encontraron entre 3 y 4 de la madrugada en el Servicio Médico Forense, rememora.

?#VIDEO | "Esto estaba mal construido, esto estaba mal hecho"; René Jorge era albañil y decía que la Línea 12 estaba mal hecha, falleció en el colapso. https://t.co/7UoObUMOwF pic.twitter.com/BtPuaW4R91 — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2022

A Lizbeth le avisaron el 4 de mayo de la muerte de su papá, quién tenía 71 años. Era originario de Oaxaca.

"Ha sido un proceso doloroso, un duelo lo vivimos entre 6 y 7 meses, más o menos, después de ese lapso es una situación que debes manejar más psicológicamente. De mi parte, me siento tranquila porque sé que le di a mi papá los mejores años de mi vida. Sé que él se fue bien conmigo y esa es la parte que me mantiene tranquila", dice, sin contener las lágrimas.

Describe a su papá como un hombre trabajador, de carácter fuerte, que con los años fue cambiando. "Fue la lección que nos dejó, que uno puede cambiar cuando se lo propone".

CONFLICTO FAMILIAR

Respecto al proceso de reparación económica, Lizbeth afirma que el gobierno capitalino sí ha estado atento, pero considera que en su caso no ha sido equitativo, ya que sólo ha tomado en cuenta a su mamá, quien estaba separada de su papá desde hace 27 años, pero que en cuanto comenzó el proceso de indemnización para los deudos de las víctimas, reapareció.

Aunque estaban separados, no se divorciaron y como había un acta de matrimonio, la reparación fue para su mamá, agrega.

"Al hablar con los licenciados argumentamos eso, el tiempo que llevaban separados, ella no veía a mi papá, pero sabemos que el dinero mueve todo y al saber de la indemnización, ahora sí soy la esposa".

Como signo de que el interés de su mamá es monetario y no por cariño, dice Lizbeth que al cumplirse el primer año, ella acudió a ver la tumba de su papá al panteón San Lorenzo Tezonco, que está a unos metros de donde ocurrió la tragedia. Le dejó flores y arregló el lugar donde él se quedó.

"¿De quién más recibió? Pues de nadie", expresa, con una sonrisa amarga.

"Si ya les dieron una indemnización qué bueno y triste, ¿no? En un principio da coraje y sentimientos encontrados, pero al final de cuentas creo que sí existe una justicia divina y un Dios y de esta vida no nos vamos sin pagar", remarca.

Asegura que quien más veía a su papá era su hermana Helen y después ella, debido a que vive en Tlalnepantla, pero procuraba frecuentarlo. Sus otras cuatro hermanas, que viven con su mamá, lo veían de vez en cuando.

"El gobierno dice que como somos mayores de edad e independientes pues la reparación del daño va a ser para la señora".

Además de que su mamá obtuvo los apoyos, ahora quiere también pelear un terreno que era de su papá.

"Se volvió un conflicto tremendo y yo desde un principio me he mantenido en la postura que mi padre con mucho esfuerzo hizo lo que pudo, tuvo su casa y se mantuvo solito, no es lo material sino el afecto por lo que él hizo".

Respecto al proceso de justicia para René Jorge García y el resto de las víctimas del colapso de la Línea 12, dice que se sabe quiénes son los culpables. "Todos los que construyeron esto, que lo apresuraron", concluye, contundente.









(SAB)