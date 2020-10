Reitera inocencia Miss Moni ante muerte de niños del Rébsamen

En la primera parte de la audiencia de sentencia, Mónica García Villegas "Miss Moni" reiteró que es "completamente inocente" y que trató de "ofrecerles el pésame a los padres de los niños" que perdieron la vida durante el colapso del Colegio Enrique Rébsamen en septiembre de 2017, del que era dueña y directora, pero que "ellos no accedieron".

"La maestra les externo directamente a ellos y decirles que trato de ser amable, yo trate de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar y ella dijo: ´yo no tengo porque pedirles perdón a ustedes de eso, perdón no, porque soy inocente", declaró Rosendo Gómez Hernández, defensor de la maestra durante un receso que se decretó en la audiencia, que inició a las ocho de la mañana de este miércoles.

Al salir de las salas de donde se desarrolla el acto judicial, algunos de los padres salieron molestos al escuchar el pronunciamiento de García Villegas ya que desde el comienzo del juicio oral querían que Miss Moni externara un perdón y pésame.

Será hasta después de las 12:30 horas que se reanude la audiencia, para que el juez de Control determine la pena que dictara en contra de "Miss Moni", por quien la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó 73 años de cárcel por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obra.

cmo