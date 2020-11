Reinauguran trotapista que se deterioró a los 3 meses de entregada

TLALNEPANTLA.- Este viernes fueron reinaugurados la trotapista y el camellón de la avenida Calzada de los Jinetes, en Tlalnepantla, luego de que estas obras de rehabilitación hechas en el fraccionamiento Las Arboledas, se deterioraran gravemente a solo tres meses de que fue entregadas a los vecinos por primera vez.

Y es que, en mayo de este año, el Ayuntamiento de Tlalnepantla entregó a los vecinos la remodelación de este camellón y de la trotapista -trabajos que se iniciaron desde noviembre de 2019-; sin embargo, solo tres meses después, la carpeta de poliuretano que colocó la empresa contratada, se comenzó a desprender, lo que dificultó la práctica deportiva de los vecinos, pese a que el objetivo de la obra era garantizar un mejor entrenamiento para los atletas y las familias que se dan cita en este lugar todos los días.

En esa fecha, La Silla Rota constató que la trotapista de no más de un kilómetro de longitud contaba con alrededor de 150 desperfectos, entre los que se incluían diferencias en el grosor de la capa de caucho, perceptibles al caminar o trotar, y el desprendimiento del caucho de la cortesa.

Incluso, un trabajador de la empresa Palme, subcontratada por la responsable de la obra, Proyectos Ingenieros y Asfaltos, S.A. de C.V., reconoció que, a pesar de que se usó el mismo material que en otras trotapistas como la del Parque La Mexicana de Santa Fe, en ésta de Las Arboledas, las resinas que fueron empleadas para pegar el caucho, no cumplieron con la calidad recomendada.

TRES MESES DESPUÉS, CONCLUYEN REHABILITACIÓN

Lo anterior, generó la molestia de los vecinos del fraccionamiento Las Arboledas, quienes demandaron al gobierno municipal que regresara esta pista al material original con el que fue edificada, que era de tezontle o, en su caso, que se reconstruyera con materiales de calidad.

Ese mismo mes, el alcalde Raciel Pérez Cruz reconoció que la obra no cumplía con las especificaciones y con la calidad que se había contratado, y se comprometió a que se haría cumplir la garantía a la empresa responsable de la misma, para que se rehiciera conforme a lo proyectado inicialmente.

Y aunque las obras de remodelación reiniciaron a inicios de septiembre, fue hasta esta semana cuando quedaron completamente terminadas y pudieron se entregadas y disfrutadas por los colonos de Las Arboledas y fraccionamientos vecinos.

"La verdad es que el trabajo fue muy diferente al anterior, pues las obras estuvieron a cargo de otra empresa llamada Polímeros Especiales y Trabajos de Restauración Arquitectónica, que sí introdujo otro tipo de materiales de mayor calidad. Estamos satisfechos, porque no íbamos a aceptar que nos dejaran con una trotapista que no cumplía con las condiciones de calidad, pero ésta parece que sí lo hace y si no nos dijeron que tendremos una nueva garantía de un año, aunque esperamos que no se necesite", subrayó la líder vecinal, Myrna Toledo.

CUMPLE RECOMENDACIONES DE ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ATLETISMO

Al entregar esta obra, el director de Transformación Urbana, Alberto Valdés Rodríguez, reconoció la problemática que tuvo la obra, la cual tuvo un costo final de más de nueve millones 540 mil pesos y consistió en el retiro de la capa anterior de poliuretano y la colocación de un nuevo tartán que cumpliera con la calidad requerida, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Internacional de Atletismo, y que soportara el paso de bicicletas y sillas de ruedas.

Asimismo, se contempló el tendido eléctrico subterráneo, la instalación de luminarias, árboles, bancas de acero y bolardos en los cruces de la vialidad de los Jinetes.

Destacó que se adecuó el andador con concreto y superficie sintética profesional color terracota, se construyeron guarniciones, se realizó la aplicación de pintura, además de la colocación de letreros de prevención, referencia y uso, entre otras.

Al respecto, el alcalde Raciel Pérez señaló que los impuestos que pagan los habitantes de Tlalnepantla se regresan en obras que benefician a la comunidad, para abatir los rezagos que tiene el municipio, derivado de las obligaciones económicas que han contraído las anteriores administraciones municipales y por las cuales su gobierno tiene que pagar cerca de 650 millones de pesos anuales para reducir la deuda histórica, lo cual impide destinar más recursos a obra pública.

"Nos hemos dado a la tarea desde el primer día de gobierno de abatir rezagos históricos, entre ellos, las demandas más sentidas como las calles, avenidas y espacios públicos", dijo.





(Sharira Abundez)