Rehúye FGR intervenir en caso García Harfuch

"Durante el procedimiento que ha llevado la autoridad local, me habló la fiscal y me dijo que, si yo los iba a ayudar, y le dije que por supuesto. Todo el apoyo técnico de carácter pericial para los efectos de las investigaciones de trayectoria, de todo, que no tenga la menor duda, pero no me dijo, lo que me tiene que mandar, yo sí se lo dije. Cuando tenga usted la parte que es del fuero común me debe usted mandar el desglose por los delitos federales".