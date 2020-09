Reharán trotapista en Tlalnepantla que se deterioró en 3 meses

TLALNEPANTLA.- Tras evidenciarse el estado en que se encuentra la trotapista del camellón de la Calzada de los Jinetes, ubicada en el fraccionamiento Arboledas de Tlalnepantla, el alcalde Raciel Pérez Cruz aseguró que su administración hará cumplir la garantía que tiene la obra que fue concluida hace apenas tres meses y la cual ya presenta desprendimiento de la carpeta de caucho.

El edil aseveró que el pasado 02 de septiembre se reiniciaron las obras en este sitio, por parte de la constructora Proyectos Ingenieros y Asfaltos, S.A. de C.V., con el fin de que ésta sustituya la capa de poliuretano que se construyó en esta zona y que actualmente presenta más de 150 desperfectos a lo largo del trayecto de menos de un kilómetro, entre los que se incluyen diferencias en el grosor de la capa de caucho y el desprendimiento de este material de la corteza.

"Esa obra no la ha recibido el gobierno municipal; es decir, no ha sido entregada, pues cuando se hace una licitación, de manera ordinaria, se le exige al constructor una garantía y una fianza, por lo que se hará valer, ya se solicitó y no es en detrimento del patrimonio, pues no lo pagará esta administración", subrayó Raciel Pérez.

Deterioro de trotapista sobre Calzada de los Jinetes, Tlalnepantla

El edil refirió que todas las obras públicas están expuestas a factores que pudieran deteriorarla antes de que transcurra el tiempo por el que se diseñó, por lo que éstas disponen de las garantías que, en este caso, se hará valer para que se ejecute en un plazo no mayor a tres semanas o, de lo contrario, se podrían iniciar procedimientos jurídicos en contra del o los responsables.

TROTAPISTA DE MALA CALIDAD

Y es que vecinos del fraccionamiento Arboledas acusaron que, a menos de tres meses de que la obra se abrió al público, la trotapista presenta varios agujeros y se ha comenzado a desprender la capa de poliuretano, con la que se pretendía garantizar un mejor entrenamiento para los deportistas, además de que del arco que se colocó en la zona para dar la bienvenida a los visitantes, también se desprendieron algunas letras de las palabras "Vuelva pronto", mismas que también ya fueron sustituidas.

La obra, contratada en noviembre de 2019, contemplaba la rehabilitación de la trotapista existente, la cual era de tezontle y se sustituyó por caucho, además de que se instalarían nuevas bancas, luces de piso y luminarias, además de que se cambiaría el adoquín, crearía un nuevo sendero y se instalaría un módulo juegos infantiles en el Parque de los Niños, aledaño a Calzada de los Jinetes; trabajos que se cumplieron en un plazo de seis meses, pero que presentaron deficiencias a las siguientes semanas de ser terminadas.

De acuerdo con la líder vecinal, Myrna Toledo, el mal estado de la obra ocasionó molestias entre los colonos, quienes pidieron que el gobierno municipal regresara la pista a su estado original y con el que se mantuvo en buenas condiciones hasta que fue intervenida; sin embargo, hace dos semanas, trabajadores de la empresa Palme, aparentemente subcontratada por Proyectos Ingenieros y Asfaltos, S.A. de C.V., regresaron al sitio para parchar la obra usando una capa de resina, lo que acrecentó el enojo de los habitantes del fraccionamiento Arboledas.



"Querían venirnos a parchar la trotapista para que con el tiempo regresara a como está actualmente y no lo íbamos a permitir, pues les entregamos una obra que no estaba en mal estado y que se las confiamos porque nos aseguraron que iba a beneficiar, pero hemos visto que fue todo lo contrario", dijo Hugo, corredor de la zona.

DICEN QUE ERA UNA PISTA SOLO PARA CORREDORES

El director de Infraestructura Urbana, Alberto Valdés Rodríguez, indicó que la afectación se tiene en un área de 50 metros y atribuyó el daño a que la obra fue concebida únicamente como una pista para trotar, aunque los vecinos también la usan como ciclopista o para rodar en patines, lo cual ha deteriorado la capa de caucho que se colocó a elección de los colonos, puesto que se contemplaba inicialmente concreto para que se filtrara el agua de lluvia.

Señaló que el proyecto tuvo un costo cercano a los 5.2 millones de pesos que contemplaron la remodelación del entorno urbano de este fraccionamiento, al cual no se le ha podido dar mantenimiento por parte de la administración municipal desde hace tres meses, debido a que no ha sido recibida por este ayuntamiento.

Sobre la respuesta del director, los vecinos lamentaron que se señale que el proyecto solo estaba concebido para trotar, puesto que la misma constructora colocó discos en los que se establece que se podía usar bicicletas; sin embargo, reconocieron que, desde hace unos días, se observa a trabajadores en la zona, quienes aparentemente rehabilitan la pista, aunque dijeron desconocer qué trabajos se están llevando a cabo, puesto que, en esta ocasión, cercaron la zona con plásticos de color negro que impiden mirar al interior.

NO ES LA ÚNICA OBRA

El décimo primer regidor, Adrián Juárez Jiménez, urgió al alcalde y al director de Transformación Urbana a no permitir que la constructora entregue una obra con esta calidad y mucho menos que se destinen mayores recursos para reacondicionarla, debido a que se deben aplicar las garantías de ley, a través de las cuales debe solicitarse que se aplique una capa más gruesa de caucho para el disfrute de las familias que habitan la zona y no solo para los corredores.

Por otro lado, lamentó que no sea la primera obra de esta administración que presenta daños similares a meses de que se hayan entregado, pues recordó que, en 2019, se repavimentaron las calles Eucalipto y Encino, en la colonia Los Reyes Ixtacala, las cuales nuevamente han tenido que ser intervenidas este año, porque se deterioraron rápidamente.

"Pido que se agoten los medios necesarios para los responsables de estas obras que se hicieron el año pasado, por parte de la Dirección Servicios Urbanos. No estoy en contra de la obra, qué bueno que se va a hacer, pero que se haga bien, porque en lo que sí estoy en contra es que se sigan erogando recursos para obras que no duran ni el año. El tiempo nos da la razón y otra vez se va a tener que reparar, pero usando dinero que bien se pudo haber destinado a otras obras", comentó.

(Sharira Abundez)