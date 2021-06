Regreso a clases, sin condiciones, advierten padres de familia y profesores

(Docentes y padres de familia aseguran que no se arriesgarán por 8 días de clase / Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Unión Nacional de Padres de Familias (UNPF) no ven condiciones adecuadas para el regreso voluntario a clases en la Ciudad de México el próximo 7 de junio.

El secretario general de la sección 9 en la Ciudad de México de la CNTE, Pedro Hernández Morales, dijo a La Silla Rota que los 45 mil docentes de la ciudad de México integrantes de la organización, no regresarán a dar clases presenciales y que prefieren que termine el ciclo escolar y volver a las escuelas en agosto.

Argumentó que para el regreso se requiere que el semáforo epidemiológico esté consolidado en verde. "Si bien el grueso de los maestros ha sido vacunado o recibimos la primera dosis, por quienes optamos por la Sputnik-V, el grueso de los padres de familia no ha recibido la vacuna", aseguró.

Por su parte, el vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Luis Arturo Solís Bravo, también cuestionó la decisión del regreso a clases programado para el próximo lunes. De entrada, sólo la mitad de los padres están de acuerdo con enviar a sus hijos a la escuela, según una encuesta que ellos levantaron.

A ello se suma que aún hay muchas escuelas vandalizadas y otras no cuentan con lo más básico, que es agua, jabón y gel, para cubrir los protocolos sanitarios.

ES ELECTORAL

Aunque las autoridades educativas y el presidente han reiterado que el regreso a clases es voluntario, el área jurídica de la CNTE tiene listo un recurso de inconformidad colectivo, basado en el derecho a la vida y a la salud en cada escuela, en caso de que supervisores o directores busquen obligar a los docentes a trabajar, dijo por su parte Omar Magdaleno Rodríguez, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección 9 de la CNTE.

Tanto los integrantes de la CNTE como el vicepresidente de la UNPF resaltaron además que quienes regresen a clases, solo acudirán a 8 sesiones del actual ciclo escolar, que está a punto de concluir. Ello debido a que serán 22 días de clases, pero al tratarse de clases alternadas, lunes y miércoles para unos o martes y jueves para otros, ya que el viernes será para estudiantes que requieran asesoría especia, sólo serían 8 clases.

"Sólo van a ir 8 días de clases, ¿para qué ir 8 días? Espero tengan algún estudio o prueba para entender su complejidad psicoemocional, porque para evaluar tendrían que estar todos".

En opinión de Solís Bravo, se trata de una decisión electoral, tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Lo del presidente fue un llamado para poner la vacuna a los profesores, fue un mecanismo electoral y como para justificarlo pues dijo ´vamos a llamar al regreso a clases´. Hay muchos padres y maestros que no quieren regresar a clases porque la sociedad aún no está vacunada ni al 50 por ciento".

NO SERÁ OBLIGATORIO: SEP

La SEP reiteró en un boletín de este 3 de junio, que el regreso a clases presenciales será voluntario, ordenado, gradual y escalonado; que no se obligará a acudir a las escuelas a ningún estudiante, docente ni personal administrativo o de apoyo del Sistema Educativo Nacional. Además, se cumplirá con la normatividad y los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria.

Dio a conocer que no será obligatorio adquirir material escolar adicional al que ya utilizan en sus hogares niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tampoco se exigirá el uso de uniformes escolares, considerando la situación económica de las familias por la pandemia.

En la Ciudad de México la autoridad que estará a cargo del regreso a clases será la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.

NO ES SOLO PASAR EL TRAPITO

El secretario general de la Sección 9 de la CNTE, Hernández Morales, dijo que el riesgo de los contagios existe ya que los niños pueden ser asintomáticos, pero pueden transmitir el temido coronavirus.

"Veamos el caso de Campeche, ahí se anunció la reapertura de las escuelas y luego se retrocedió. La otra parte tiene que ver con las condiciones sanitarias de las escuelas; luego de 14 meses se deterioraron, no es solo pasar el trapito y limpiar, se requiere atender los desperfectos en la red hidrosanitaria, es el lavado de tinacos, cisternas, tenemos alcaldías donde la calidad del agua es pésima, no podríamos pedirles el lavado con agua sin condiciones de potabilidad.

"Estamos a pocos días de terminar el ciclo escolar, preferimos que se consolide el semáforo verde y se atiendan las necesidades de la escuela y en agosto estar mejor".

TODOS QUIEREN REGRESAR, PERO...

Reconoció que luego de un año y cuatro meses sin clases presenciales, todos quieren regresar, maestros y alumnos, y destacó la importancia de las clases presenciales.

"A todos nos va a hacer muy bien la educación, es contacto humano, atender la parte socioemocional, pero hemos tenido pérdidas entre familiares. Acabamos de realizar talleres sobre esta parte del duelo que para un niño es muy difícil, no es solo seamos empáticos, su seguridad y derecho a la vida, cumplamos cada uno con la parte que corresponde, estamos en la disposición al regreso presencial, pero necesitamos que las alcaldías garanticen la parte sanitaria y nos mandaron un kit limitado. Enviaron 5 kilos de jabón, 5 litros de gel y de cloro para escuelas de 300 a 500 niños, entonces durará un día. Necesitamos que se dote del material proporcional".

A ello agregó que en el caso de las clases en preescolar, se trata de niños que hay que orientar sobre el uso del cubrebocas, de que no intercambien objetos y guardar sana distancia.

"Los niños son eso y les gusta la convivencia, necesitamos trabajarlo, tenemos grupos saturados de 30 a 40 y en secundaria 50 alumnos, aun cuando se dividiera en dos grupos implicaría una situación complicada".

LOS BAÑOS

Por su parte, Magdaleno Rodríguez, quien da clases en la escuela primaria Quetzalcóatl, en Cuautepec, en la Gustavo A. Madero, se refirió a algunos inconvenientes de estructura en el plantel. Un caso que destaca es la infraestructura hidráulica, que es muy importante en la pandemia.

En el caso de la escuela en la que labora desde hace años, su problema más recurrente es la falta de desazolve hidrosanitario. Hay periodos en los que se cierran los baños del turno vespertino y el matutino debe prestar sus instalaciones.

Los lavamanos constantemente se tapan y se inundan porque no se va el agua. Eso provoca que se deba cerrar el suministro de agua hasta su reparación.

"Hace poco fue pintada y cambiada la malla protectora para el sol. Empero ninguna de esas dos medidas impacte en la seguridad en el marco del covid".

SE LES HIZO FIRMAR RESPONSIVA A PADRES

Tampoco hay gel suficiente, ni garantía de cubrebocas de calidad y suficientes para los estudiantes, que por alguna razón lo requieran en el transcurso del día. Un porcentaje considerable de compañeras presentan asma, sobrepeso y enfermedades crónicas en tratamiento.

El comité de salud se formó con madres de familia, quienes carecen de experiencia en aplicación de protocolos sanitarios. "Pero encima se les intenta hacer firmar a los padres de familia una carta responsiva de que en caso de algún contagio o síntoma, las familias son las responsables y no la autoridad educativa".

SORPRENDIDOS

Por su parte, la secretaria de Créditos de la CNTE y apoyo de la dirección matutina de la escuela Humberto Esparza Villarreal, Elva Sánchez, dijo a La Silla Rota que no fueron tomados en cuenta por la Secretaría de Educación Pública y que para ellos fue una sorpresa el anuncio del regreso a clases. Por eso fue por lo que la Coordinadora hizo dos encuestas para conocer el sentir de los maestros.

"Nos dimos cuenta que los maestros están sacados de onda, cada vez que tenemos recesos escolares y vamos a salir luego de vacaciones, se tiene la obligación de mandar una calendarización de cuándo inicia el periodo de vacaciones y cuándo acaba. Cuando recibimos esa orden oficial se nos dice que estamos obligado a presentarnos y si no lo hacemos estamos en falta, pero en esta ocasión la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, encabezada por Luis Humberto Fernández Fuentes no hizo lo conducente", afirmó.

Dijo que el funcionario junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum salieron a decir que las clases presenciales iniciaban el 7 de junio, pero los docentes ni información tenían al respecto.

"¿En qué momento se nos encuestó y se nos pidió conocer nuestra realidad? Pero además cuando se organizó la segunda encuesta, se detectó que las escuelas están deterioradas por la falta de mantenimiento. No en todas hay agua. No hay un documento oficial, entonces imagínate si decimos ´vamos y damos clases´ y se nos contagia un niño o su papá, qué pasa con la responsabilidad del maestro, se la van a fincar y la autoridad educativa se lava las manos, al no haber documento oficial que diga que nos vamos a presentar".

Sobre el deterioro de la escuela en la que ella trabaja, en la Humberto Esparza en la colonia Huichapan, Xochimilco, se trabaja con bombas de agua, pero las dos están dañadas. Entonces como los niños no pueden cargar cubetas, deben hacerlo los trabajadores de la escuela, entonces "se vuelve un circo".

Afirmó que aunque en la escuela no todos militan en el CNTE, el acuerdo del 90 por ciento de los maestros ahí es que terminen el ciclo escolar a distancia.

"Como parte de la CNTE queremos regresar a las clases presenciales pero no en las condiciones en que están las escuelas públicas. Somos insistentes en que es necesario que las autoridades se hagan cargo de las instalaciones. Le pidieron a los padres que hicieron el tequio e incluso denostando el termino oaxaqueño que es colaboración entre todos, abusivamente la autoridad lo usó, pero la mano de obra para arreglar los desperfectos ¿quién la va poner?, la van a poner los padres. La autoridad sugirió que los maestros los organizaran para que lavaran las escuelas para el regreso correcto el 7 de junio".

A QUIENES REGRESEN, QUE PARTICIPEN EN COMISIONES DE SALUD

La Silla Rota le preguntó al vicepresidente de la UNPF si coincidía con la postura de la CNTE y dijo que ellos desde antes ya habían adelantado que el regreso era presuroso y que algunas escuelas estaban vandalizadas y había otras deterioradas.

Sobre qué le recomiendan a los padres, dijo que deben tomar en cuenta que el regreso es voluntario.

"Lo que hemos solicitado a los padres, es que aquel que tenga la necesidad o interés de que su hijo socialice en el entorno de su escuela, que lo lleve y pida a los directores que él como padre forme parte del Consejo de Participación Educativa y si se puede que un padre forme parte del Consejo de Salud Educativa para que estén enterados y sepan cuales son todos los lineamientos y si verdaderamente habrá el cumplimiento de la normatividad de sanitización en el interior de la escuela.

"Le vamos a pedir a los padres que se conviertan en observadores de la normatividad establecida por la SEP para lograr al interior de las aulas un regreso seguro y responsable".

LAS CIFRAS

De acuerdo con la SEP, en la Ciudad de México hay las siguientes cifras de docentes:

77 mil de educación básica, en escuelas públicas y privadas.

De acuerdo con la CNTE, los que pertenecen a la sección 9 son 45 mil docentes de preescolar, primaria, y educación inicial y especial que laboran en escuelas públicas.

