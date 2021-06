Regreso a clases podría llevar a ola de contagios no solo en escuelas: expertos

Un especialista de la UNAM indicó que el riesgo de un aumento en los contagios no es sólo para quienes van a las escuelas, sino para toda la población, pues se forman cadenas de transmisión (Foto: Cuartoscuro)

El próximo 7 de junio comenzará el regreso a clases en la Ciudad de México pero es posible que esto lleve a tener una tercera ola de contagios no sólo en los planteles, sino en toda la capital, y a pesar de la vacunación, explicó Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y vocero para el covid-19.

El doctor López Cervantes experto en temas de epidemiología dijo que es posible que suceda un rebrote, aunque es difícil estimar de qué nivel podría ser. Señaló que en la medida en que se intensifica la relación social, las personas salen a las calles, hay mayor movilidad y permanecen más tiempo fuera de casa, las posibilidades de contagio aumentan.

El especialista de la UNAM indicó que el riesgo de un aumento en los contagios no es sólo para quienes van a las escuelas, sino para toda la población, pues se forman cadenas de transmisión.

“Todo el espacio social, pero obviamente las escuelas tienen mucha importancia, porque cuando dos niños se encuentran en la escuela, de alguna manera interactúan y si entre ellos se pasan el contagio, cada quien lo va a llevar de regreso a su hogar”, detalló.

¿QUIÉNES PODRÍAN SER MÁS VULNERABLES A LA COVID?

Si bien la vacunación contra el virus Sars-CoV2 lleva un buen avance en la capital del país, López Cervantes dijo que esto no es garantía, pues todavía hay personas que podrían infectarse porque la inmunización no les está dando la protección ideal.

Señaló que ni la vacunación ni el nivel de inmunidad que podría haber en la ciudad son una garantía de protección. “Yo creo que todavía quedan muchos huecos y no hace falta buscarle tres pies al gato en este momento, no es que nos estemos jugando el todo por el todo, que si no abrimos ahora los niños ya se van a perder para siempre”.

Una de las principales dudas es quiénes podrían ser más vulnerables al virus en esta ocasión; al respecto, López Cervantes dijo que se trata de los grupos poblacionales que han permanecido más tiempo en confinamiento, como los niños y jóvenes, pero pocos de ellos desarrollarán enfermedad grave.

“Lo que sí creo es que puede llegar el contagio hacia grupos mayores de la población que no están vacunados o no están bien protegidos con la vacuna. Creo que se están tomando riesgos con motivos políticos, disfrazándolos de un aspecto humanitario o de una preocupación por los niños y los jóvenes”, destacó el especialista de la UNAM.

SI HAY REBROTE, SE REVISARÁ QUÉ HACER: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada este lunes sobre el riesgo de un rebrote por el regreso presencial a las aulas, pero señaló que de ocurrir, se revisará qué hacer.

“Si llegara a haber algún rebrote, pues evidentemente se informaría y estaríamos tomando decisiones pero dado que estamos en una condición en donde cada vez más población se está vacunando pues estamos en una condición muy distinta a la que estábamos por ejemplo hace un año”, señaló.

Asimismo, indicó que en la capital se ha llevado a cabo el seguimiento epidemiológico de quienes enfermaron de covid-19, lo que permitió tomar decisiones sobre el regreso a las escuelas, con base en los niveles de hospitalización y de casos confirmados.

