NAUCALPAN.- En los últimos 15 días, vecinos de los fraccionamientos Boulevares y Ciudad Satélite, en Naucalpan, han sido víctimas de al menos 18 robos de autopartes, por parte de bandas que aseguran ya habían sido detenidas con anterioridad y regresaron a delinquir a estas calles, a finales de mayo.

La delegada del fraccionamiento Boulevares, Ana Ramírez Cerón, indicó que, de acuerdo con las grabaciones que han captado algunas cámaras de seguridad de los domicilios aledaños a donde ocurren los robos, se tratarían de sujetos que habían delinquido en esta región con anterioridad y habían sido aprehendidos; sin embargo, a partir de la contingencia sanitaria, regresaron nuevamente para cometer robos a plena luz del día.

Señaló que estos sujetos también han sido captados delinquiendo en fraccionamientos más lejanos, como Lomas de Huizachal, por lo que se cree que se trataría de bandas bien planeadas para cometer estos delitos.

Roban todo el día

En un recorrido realizado por ambos fraccionamientos, los cuales solo están están divididos por el Periférico Norte, vecinos señalaron que el robo de autopartes se agravó a partir del mes de junio, cuando comenzaron a arrancar los faros, espejos laterales, baterías y computadoras de los vehículos a plena luz del día.

#Atención Regresan bandas dedicadas al robo de autopartes a Naucalpan. Así es como operan: *ir https://t.co/6crzlFwq7B pic.twitter.com/wD0s9ZrulO — La Silla Rota (@lasillarota) July 22, 2020

"Estaba tranquilo, pero otra vez regresaron a partir de la pandemia y nos comenzaron a robar durante el día. Antes, solo era en las madrugadas, pero ahora ya no les importa y lo hacen a todas horas, sin que hayan sido detenidos por la policía", comentó una vecina de la calle Colina de Hernán.

Tan solo este sábado, dos vehículos fueron desvalijados en esta zona; al primero, le robaron las cuatro llantas y, al segundo, le sustrajeron los faros delanteros.

Éste último robo fue captado por una cámara de seguridad en Circuito Navegantes, la cual grabó cómo dos sujetos, entre ellos, una mujer, descienden de un vehículo compacto que se estaciona unos metros adelante, para luego, aproximarse a la unidad que robarán, a la cual le arrancan los faros que, posteriormente, esconden en la cajuela de su vehículo y después huír del sitio.

Los preferidos de los delincuentes

Ana Ramírez aseveró que los últimos robos tienen un factor en común y es que la mayoría de los vehículos afectados son de la marca Audi modelo A1 o Volkswagen modelo Beettle, aunque también han sustraído autopartes de camionetas pequeñas que son dejadas en la calle por las tardes.

"Todos los vecinos tenemos la costumbre de dejar nuestros automóviles o camionetas en las calles por las tardes y más en la contingencia, por eso han aprovechado los delincuentes para robarnos, porque lo hacen muy rápido. Hace unos días, robaron las partes de un vehículo a dos calles, a pesar de que cuatro minutos antes, acababa de pasar una patrulla", relata.

De acuerdo con los colonos, este fenómeno delictivo también está relacionado con una disminución en los patrullajes diarios, pues, aunque aseguran que éstos se mantienen, se redujo la capacidad de los mismos a un tercio, debido a que el resto de los elementos fueron enviados a resguardar San Bartolo o se encuentran de incapacidad, a raíz de la cuarentena obligatoria.

"No dejamos de reconocer que los oficiales que se quedaron, se las ingenian para patrullar el mayor tiempo posible, pero es insuficiente para atacar este delito que nos está afectando, ya no son las casas y no se llevan nuestros automóviles, por fortuna, pero en estos tiempos difíciles también nos afectan cuando nos roban nuestros faros o espejos", subrayó Roberto, vecino de Circuito Economistas.

Falta de estrategia

Para el líder vecinal, Rodolfo Navarrete, no todos los robos de autopartes se denuncian, debido a que los colonos que pueden, deciden reponer su autoparte robada, antes de mostrarse vulnerables ante estas bandas; sin embargo, señaló que este delito ha regresado a Naucalpan por una falta de estrategia de las autoridades para combatir este delito.

Mencionó que, actualmente, se tiene reporte de que estos grupos han afectado a vecinos de Boulevares, Ciudad Satélite, Echegaray, Lomas Verdes, Lomas del Huizachal y Tecamachalco, entre otros, donde también se ha registrado una baja en los patrullajes de las policías estatal y municipal.

Inician operativos

Como parte de las reuniones que se llevan a cabo con las mesas de coordinación para la paz, este lunes, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito, en conjunto con la policía estatal y la Guardia Nacional, iniciaron operativos de prevención en Ciudad Satélite, para disminuir los robos de vehículos, autopartes, a casa-habitación y al transporte público.

El comisario Lázaro Gaytán Aguirre subrayó que estos operativos se realizarán en las zonas que presenten una mayor incidencia delictiva y con la participación de al menos 30 efectivos de los tres niveles.

"Ayer, en Ciudad Satélite, consistieron en inhibir el robo de vehículo y de autopartes, así como para hacer puntos de revisión y revisar placas de vehículos que pudieran tener reporte de robo, además de evitar el robo a negocios y comercios, pero éstos los haremos en las avenidas más transitadas", apuntó.

Puntualizó que estos operativos coordinados inician a las 04:30 horas todos los días y concluyen a las 22:00 horas; horarios en que hay una mayor afluencia de personas, aunque por las noches se realiza otro tipo de despliegue para combatir otros delitos de alto impacto

(Sharira Abundez)