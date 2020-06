Regresan 200 tianguis en Iztapalapa, Coyoacán y Venustiano Carranza

"El gobierno quiere que salgamos hasta el 20 de junio, es algo tonto. Nos están haciendo un préstamo de 25 mil pesos con el seis por ciento (de interés), eso no es un apoyo, es un préstamo. De por sí la gente no tiene ya para su negocio y la quiere endeudar con el cobro del seis por ciento mensual y mucha gente no lo quiere", enfatizó el asesor.