Regresa el apellido "con alerta" al semáforo naranja en CDMX

La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja con alerta, informó la Secretaría de Salud capitalina tras notificar que la tendencia va hacia la alza en las hospitalizaciones de la capital.

Por ello, esta será la semana 17 desde que la capital pasó de semáforo rojo a naranja.

"Es por el comportamiento que ha tenido la ocupación hospitalaria, tenemos suficiente disponibilidad de camas tanto con ventilador como generales, pero se rompió la tendencia hacia la baja y ha estado subiendo gradualmente, por eso es alerta", dijo Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud local.

Asimismo señaló que se analiza si volvería a restringirse alguna de las actividades que ya están permitidas por lo que la próxima semana no habrá ninguna reapertura.

Las actividades que el Gobierno capitalino señaló que en las actividades en las que aún no están permitidas son las siguientes:

- Billares

- Baños públicos (regaderas, vapor, sauna y baño turco)

- Eventos deportivos con público

- Eventos sociales, conciertos, convenciones y congresos (excepto auto eventos)

- Bares, antros y centros de actividades nocturnas

- Oficinas y corporativos

- Escuelas, actividades educativas y de enseñanza

- Guarderías públicas y privadas

- Parques acuáticos y balnearios públicos y privados

Se invitó a evitar fiestas, reuniones o convivios de cualquier tipo puesto que "aún no es momento para hacerlas".



Ante el cuestionamiento de qué actividades se contemplarían echar para atrás, López Arellano señaló que el tema está en evaluación.

"Esto se valora todos los días y se monitorea diario, en esa medida es que se toman las decisiones, no se podría decir ahora si hay restricciones porque no sólo depende del número sino de la zona, no es tan mecánico, se tiene que ver en conjunto, pero en todo caso la jefa de Gobierno lo informaría", dijo.

De igual forma comentó que desde que empezó la semaforización, el gobierno se planteó "la graduación de la nueva normalidad con la reapertura de diversos espacios con todas las medidas de higiene" por lo que no se puede anticipar qué actividades pueden cerrarse.

Reiteró que las 158 colonias de atención prioritaria son las que mantienen una epidemia activa por el número de contagios.





fmma