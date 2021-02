Registra poca afluencia reapertura de restaurantes y plazas en Edomex

TOLUCA.-Este lunes de segunda reapertura parcial de restaurantes en el Estado de México, derivado del color rojo del semáforo epidemiológico que se mantendrá así estas dos semanas por la pandemia, fue variable la afluencia de comensales en el centro de la capital mexiquense, pues mientras que a unos de mediano tamaño ubicados en el centro les fue regular en su venta de alimentos, a otros se les quedaron a la hora de la comida las mesas vacías con las sillas encima y unos más ya no volvieron a reabrir.

Al entrevistar a Ana Arochi, encargada de un reconocido restaurante por sus 47 años de vida y su variedad de platillos a servir, dijo no parecerle el planteamiento del gobierno estatal, de tener que dar el servicio para llevar los días sábados y domingos hasta nuevo aviso, pues esto les resta percepciones económicas importantes para salir adelante en estos tiempos de crisis por los que atraviesa el ramo restaurantero.

"El servicio para llevar no, la gente quiere entrar, realmente sí es muy bajo el movimiento de servicio solo para llevar, no nos resultó mucho, nosotros siempre respetamos los lineamentos que están en la Gaceta (Oficial de Gobierno), pero ahorita no podemos sacar las mesas los sábados ni domingos, va a estar solo para llevar, solo podemos tener el servicio tanto fuera como adentro de lunes a viernes y en eso no estamos de acuerdo, por supuesto que no porque yo creo que no nos hubieran dejado al interior sábado ni domingo, pero continuar con tener el servicio afuera, pero ahora tenemos que cerrar", manifestó.

En tanto, el mesero, Jorge Corona Santana, dijo estar a gusto con tener nuevamente empleo, ya que en este restaurante donde lo volvieron a llamar, antes de la pandemia eran 30 empleados, entre meseros, cantineros y cocineros y ahora solo quedan siete en general.

"Gracias a Dios, aunque nos den solo cinco días de trabajo ya estamos colaborando, a no tener nada ya es algo de ganancia, uno que más quisiera que fuera todos los días, no, pero si así lo marca el gobierno tenemos que aceptar aunque sea cinco días de trabajo", expresó el padre de familia.

Por el actual semáforo rojo que durará en las dos semanas corrientes debido a la alta posibilidad que existe de contagio de covid-19, los restaurantes en el Estado de México pueden abrir con un aforo de comensales del 30 por ciento al interior y 40 por ciento al exterior, es decir, en terrazas o pasillos por ejemplo hasta las 20:00 horas y a partir del cierre y los sábados y domingos solo pueden ofrecer comida para llevar.

REAPERTURA DE CENTROS COMERCIALES EN EDOMEX

Tras la nueva reapertura de los centros comerciales y tiendas departamentales en el Estado de México, decenas de clientes se dieron cita este lunes 01 de febrero en plazas como Paseo Interlomas, en Huixquilucan, y Mundo E, en Tlalnepantla, aun cuando el semáforo epidemiológico se mantiene en color rojo en esta entidad federativa, por lo que no importó hacer filas de hasta 40 minutos para poder comprar una prenda.

Aunque las plazas comerciales no lucieron abarrotadas, sí se observó la presencia de clientes en sus instalaciones, quienes, solos o con familias completas, acudieron a aprovechar las rebajas que ofrece el fin de la temporada decembrina, a quienes también sirvió como un respiro ante lo prolongada que ha sido la nueva cuarentena en sus hogares, por el riesgo que persiste de contagio de la covid-19.

"Vinimos de rápido a comprar unas cosas que ya nos hacían falta. Queríamos ver solos, mi esposa y yo, pero los niños insistieron en venir porque ya están aburridos de estar en casa y lo entendemos. Todos traemos cubrebocas y confiábamos en que no hubiera tanta gente", comentó Said Luna, uno de los clientes que se dio cita en Paseo Interlomas.

ABARROTAN TIENDAS DE ROPA

En Mundo E, ubicado en Tlalnepantla, los clientes tuvieron que hacer filas de entre 20 y 40 minutos para poder ingresar a las tiendas de ropa, aunque éstas se realizaron al aire libre.

En este centro comercial, los clientes se concentraron únicamente en las tiendas que tenían los mayores descuentos, como parte de las rebajas, aunque los encargados respetaron los protocolos sanitarios y limitaron el ingreso de sus clientes al 20 por ciento, como está permitido en el acuerdo expedido por la Secretaría de Salud del Estado de México, para impulsar la reactivación económica.

Mientras que, en el resto de los negocios, la actividad comercial fluyó sin contratiempos.

COLOCAN FILTROS SANITARIOS EN CADA NEGOCIO

Al realizar un recorrido por Paseo Interlomas, La Silla Rota observó que la asistencia de clientes fue nutrida; sin embargo, ningún establecimiento lució abarrotado o con filas de clientes esperando ingresar a los locales, por lo que, en todo momento, se pudo respetar la sana distancia recomendada.

Aquí, cada establecimiento dispuso de un protocolo sanitario, a través del cual se restringía el acceso a una persona familia, a quien se le tomaba la temperatura con un termómetro digital y se le aplicaba gel antibacterial, para poder realizar sus compras.

En el caso de las tiendas que tienen acceso por dos y/o tres pisos, se limitó el ingreso de las personas en una sola entrada, para llevar un control del aforo, de acuerdo con los trabajadores, mientras que se cerraron las áreas comunes con cintas amarillas, para evitar la permanencia de las personas por mucho tiempo al interior del centro comercial.

En el área de comida fast food, también se limitó la permanencia de la gente, por lo que se prohibió el uso de algunas mesas y, en el horario de comida, la mayoría de las personas que se encontraban sentadas en los únicos espacios habilitados, eran trabajadores de la plaza comercial, pues los clientes no llegaron esta tarde a este sitio, ni a los restaurantes que se encuentran dentro de ella.

REINICIA LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL EDOMEX

Y es que, desde este lunes, el Gobierno del Estado de México permitió el retorno a la actividad a los comercios que ofrecen productos al por menor y al por mayor, tales como papelerías, tiendas de ropa, jugueterías, mueblerías, refaccionarias y tiendas de artículos electrónicos, entre otros; además de peluquerías, tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general, y de las tiendas departamentales, centros y plazas comerciales.

Todos estos negocios tendrán permitido operar exclusivamente de lunes a viernes hasta las 21:00 horas y con un aforo máximo del 20 por ciento, mientras que los fines de semana tendrán que cerrar sus puertas y/o solo garantizar el funcionamiento de negocios esenciales como bancos o centros de servicio de empresas de telecomunicaciones.

El acuerdo publicado establece que, a partir de este lunes, los restaurantes podrán ampliar su horario hasta las 20:00 horas de lunes a viernes, por lo que después de ese lapso y los fines de semana solo podrán brindar el servicio bajo la modalidad para llevar o con entrega a domicilio.

Y el tiempo en que operen, solo podrán hacerlo con un aforo de 30 por ciento en espacios cerrados y de 40 por ciento en lugares abiertos, sin música en vivo o ambiental.

Los espacios públicos, como parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas y campos deportivos, así como las actividades físicas y recreativas al aire libre, incluyendo gimnasios con espacios abiertos, podrán reabrir también mientras que los negocios que ofrecen el servicio de hospedaje deberán limitar su aforo al 30 por ciento.





(Sharira Abundez)