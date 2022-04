Regidora de La Paz aparece en listas de Salario Rosa; ella niega ser beneficiaria

La Paz- El nombre de Ana Fernanda Medina Fernández, tercera regidora de esta localidad, fue incluido en la lista de beneficiarias del programa Familias Fuertes, Salario Rosa, que otorgará este año el Gobierno del Estado de México.

Su nombre forma parte de las mujeres mexiquenses de "escasos recursos" que lograron obtener continuidad dentro del programa para el ejercicio fiscal 2022.

El listado fue publicado a través del portal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem), a través de un documento en versión digital.

El nombre de la funcionaria aparece en la página mil 370 de las 7 mil 493 que conforman el listado elaborado por el gobierno mexiquense.

De acuerdo con el propio gobierno estatal, el programa pretende elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan esa entidad y que se encuentran en condición de pobreza.

Entre los requisitos para ser incluidas está el que se dediquen al trabajo del hogar, no perciban remuneración y sean responsables del cuidado de una o más personas que tengan alguna discapacidad.

Los beneficios contemplan el otorgamiento de transferencias monetarias, capacitación para el desarrollo humano, actividades de desarrollo comunitario y actividades para propiciar el emprendedurismo.

De estar incluida en el programa, Ana Fernanda Medina contaría con la posibilidad de acceder a esos apoyos, a pesar de tener actualmente un cargo público dentro de la administración 2022-2024 del ayuntamiento de La Paz, por el que percibe cerca de 40 mil pesos.

Medina Fernández es hija de Juan José Medina Cabrera, dirigente local, ex regidor municipal de 1993-1996, tesorero municipal en 2003-2006, 2009-2012 y presidente municipal de La Paz, en el trienio 2012-2015.

ES UN HOMÓNIMO, ASEGURA FUNCIONARIA

Al respecto, la funcionaria negó que el nombre que aparece en la lista corresponda a su persona, incluso aseguró que se trata de un homónimo y que nunca presentó una solicitud para ingresar al programa estatal.

"Es tan fácil demostrar que no soy esa persona, pues cuando entregan ese tipo de apoyos lo hacen en eventos públicos: primero, no me verán en ese evento..., para quien quiera más pruebas, que busquen a la persona que acuda con sus documentos para acceder al beneficio", sostuvo.

Dijo que sus ingresos son generados por sus actividades laborales dentro y fuera del servicio público, y reiteró que no solicitó su inscripción al programa estatal.

ET