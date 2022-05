Reforma al IECM enciende los ánimos en Congreso de CDMX

La reforma para eliminar siete áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México encendió el ambiente en el Congreso de la Ciudad de México. Aunque todavía no inicia la discusión del dictamen, ya empezaron los reclamos entre panistas, priístas y el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco por el intento de debilitar al instituto electoral capitalino.

El IECM pidió parlamento abierto sobre la discusión del dictamen que busca eliminar algunas direcciones, pero el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, no aceptó, acusa el panista Diego Orlando Garrido.

"Le urge a morena aprobar dictamen en fas track con vicios de origen, por qué este maltrato a este organismo, y por qué usted, presidente, le niega la oportunidad al órgano de ser escuchado", dice Garrido.

En la sesión, se retiraron algunos puntos de la orden del día para agilizar la sesión en el Congreso capitalino, donde este jueves 26 se discutirá el dictamen que propone el recorte a unidades del Instituto Electoral de la CDMX.

Para agilizar la sesión en el Congreso capitalino, se aprobó retirar algunos puntos de la orden del día, con el fin de que se discuta el dictamen que propone trasquilar unidades del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El diputado Ricardo Rubio, del PAN, pidió que se retire el "infame dictamen" que busca hacer recortes al IECM, porque la junta técnica de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales así lo decidió, pero el presidente de la Comisión, Temístocles Villanueva, dijo que no puede ser un acuerdo, porque a él no se le convocó.

El diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres, se sumó a la propuesta de retirar de la orden del día el dictamen del IECM, y además dijo que parece que "no hay condiciones"; mientras que el panista Diego Garrido pidió lo mismo para que no "se desborden las pasiones".

Tania Larios, diputada del PRI, señaló que el proceso ha estado lleno de inconsistencias, ya que la convocatoria fue entregada contraviniendo el reglamento del Congreso, pues la discusión debía ser 48 horas después de la convocatoria, enviada ayer.

Recordó que el reglamento establece que iniciativas con punto de acuerdo deberán distribuirse con 48 horas de anticipación en reunión de trabajo en que se someterá a discusión, que no se cumplió. Tampoco se permitió el parlamento abierto que solicitó la presidenta del IECM y no se les dio trámite, lo que viola los derechos de parlamento abierto.

En tanto, el morenista Fernando Mercado Guaida le pidió al presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino dejar de ser generoso y no darles la palabra a los de oposición, ya que buscan un proceso dilatorio y rehuir el tema. Señaló que no hay argumentos para retirar el dictamen, ya que no fue convocado al presidente de la comisión de Asuntos Político-Electorales.

Temistocles Villanueva, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, dice que hay un intento de golpe técnico de diputados del PRI y del PAN. En la tribuna la priísta Tania Larios desplegó una manta con la leyenda "Morena, verdugos de la democracia".

Blindan el Congreso capitalino para la sesión





El Congreso de Ciudad de México está blindado con vallas metálicas en calles aledañas y policías antimotines, mientras que el ingreso al Centro Histórico es prácticamente imposible.

Se reportan bloqueos de maestros y transportistas en Bolívar, Isabela Católica y Eje Central.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están desplegados alrededor de la Cámara de diputados capitalina, debido a que se prevén manifestaciones.

Este jueves se llevará a cabo la discusión en el pleno del Congreso de la reforma al Instituto Electoral de Ciudad de México.





Foto: Twitter/@TaniaLariosMX

El operativo policial se desplegó en la esquina de Allende y República de Venezuela y Tacuba, así como República de Cuba y República de Chile.

La calle de Donceles permanece cerrada desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta el cruce con Allende y posteriormente hasta República de Chile.

Agentes de tránsito efectúan cortes a la circulación en calles cercanas al Congreso local.

Foto: Twitter/@TaniaLariosMX

Previo a la sesión del Congreso, la diputada Tania Larios señaló que el partido de Morena intentará desaparecer cinco unidades especializadas y dos áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

De igual forma, la diputada publicó que propone mejor desaparecer dicho partido ya que, de acuerdo con Larios, no se permitirá que la democracia se pierda en la ciudad.

"No permitiremos que sepulten la democracia de la ciudad! Sigan la transmisión del @Congreso_CdMex", señaló en su publicación.

El Congreso de la Ciudad de México votará este jueves una reforma para reestructurar del Instituo Electoral de la capital.

Sin embargo, los consejeros y organizaciones de la sociedad civil hicieron llamado a que se aplace la votación y que sea el mismo IECM el que decida cómo se realizarán los cambios.

Asimismo, la Comisión Permanente de Vinculación con Órganos Externos (UTVOE) de este organismo solicitó este miércoles una reunión urgente en donde participaron integrantes de la Red de Observación Electoral y de Participación Ciudadana y de la Red Voto Chilango.

Por su parte el Congreso, en caso de aprobar esta iniciativa, eliminará a las unidades técnicas de Fiscalización, de Vinculación con Organismos Externos, de Género y Derechos Humanos, de Calidad, de Archivo, Logística y Atención y el Centro de Formación y Desarrollo.

De igual forma, la consejera electoral, Ericka Estrada Ruiz indicó que el IECM tiene la responsabilidad de ser eficiente y que dicha reestructuración se haga de manera profesional a través del cuidado de todas las funciones y que se haga desde casa.

CAO