Reforma a renta de vivienda entre polémica y espantar a la gente

Ante la polémica levantada por la propuesta de modificaciones al Código Civil de la Ciudad de México, planteada para ayudar a los inquilinos que ya no pueden pagar la renta de su vivienda a consecuencia del impacto económico de la covid, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, pidió que haya conciliación entre quienes se oponen a ella y quienes la apoyan.

"Hay varios puntos a conciliar. No puede ser a costa de unos y de otros; tenemos que caminar hacia procesos de mayor certidumbre", dijo durante su participación en el foro Vivienda y Arrendamiento en Tiempos del covid-19.

Ramírez recordó que en la Ciudad de México una de cada 4 viviendas es arrendada, es decir el 25 por ciento, arriba del 15 por ciento nacional, y destacó la situación de emergencia sanitaria, por la cual 3 de cada 10 personas habrían perdido su empleo durante la actual etapa, dato que debe tomarse en cuenta durante la eventual discusión parlamentaria del tema.

En el foro organizado por el diputado morenista, Eduardo Santillán también participó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, quien dijo que durante la emergencia sanitaria el Poder Judicial puso a disposición de los arrendatarios y de los inquilinos un proceso de mediación digital que maneja el Centro de Justicia Alternativa.

LAS POSICIONES

La semana pasada las diputadas morenistas Martha Ávila y Valentina Batres presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil para hacer reformas en materia inquilinaria. La iniciativa fue presentada a nombre de diversas organizaciones ciudadanas.

La iniciativa levantó una gran polémica y pronto distintos personajes, como diputados locales panistas y el especialista en derecho, Ignacio Morales Lechuga, señalaron que era inconstitucional, que es un atentado a la propiedad privada, que equivale al congelamiento de la renta y que hacer cumplir el derecho humano a la vivienda que está establecido en la Constitución local no le corresponde a los arrendadores.

En contraste, quienes la apoyan dicen que los acuerdos que se proponen para que los arrendadores disminuyan el costo de la renta son voluntarios y únicamente para atender la emergencia sanitaria, que no atenta contra la propiedad privada, que busca evitar desalojos arbitrarios, que los contratos sean por escrito y que en otros países ya se han tomado medidas como las que presentaron.

TODOS PIERDEN

En el foro participaron representantes inmobiliarios, como el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, Salvador Sacal Cababie, quien criticó la iniciativa y afirmó que va en contra de los derechos de los arrendadores pero también afectaría a los inquilinos e incluso al gobierno capitalino.

"¿Quién gana con estas modificaciones al Código Civil? Nadie, salvo los municipios conurbados del estado de México porque la inversión inmobiliaria en arrendamiento se va a ir al Edomex. Veamos datos duros. El 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México emana de los arrendamientos en la ciudad. ¿Queremos regalárselos a los municipios conurbados del Estado de México? Adelante. Queremos quedárnoslos, no aprueben la iniciativa", instó a los diputados el representante de las empresas intermediarias en asuntos arrendatarios.

Dijo que sobre todo quien más pierde es la ciudadanía de la Ciudad de México porque va a contar con un Código Civil "lleno de injusticias", con artículos violatorios de los derechos humanos de los ciudadanos. También el gobierno capitalino perdería, porque dejaría de tener ingresos para la ciudad. En una situación similar se hallarían el propietario del inmueble, porque se van a violentar sus derechos humanos, y el inquilino o arrendatario también se vería afectado porque al estar obligado a contratos de tres años y más caros se va a ir a dos horas de donde vive y va a aumentar la renta afuera de la ciudad.

Reconoció que el impacto de la pandemia ha generado inestabilidad de ingresos, particularmente para aquellos trabajadores informales, de bajos ingresos y contratistas independientes que enfrentan la pérdida de empleos o cierre de proyectos. Pero aseguró que los arrendatarios acreditados han contado con facilidades de parte de los arrendadores para hacer frente a la situación económica y acceso a la vivienda.

LA RENTA NO ES UNA FUNCIÓN SOCIAL

Por su parte, el profesor Miguel ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM se refirió a uno de los motivos de la iniciativa, el de buscar garantizar el derecho humano a la vivienda.

"La relación entre particulares no debe cumplir una función social", dijo el profesor. "La iniciativa establece que arrendamiento los contratos no debe ser menores a tres años, pero esto contraviene el principio de la voluntad y no resulta adecuado. Hoy me puedo divorciar al día siguiente de casarme pero no dejar de rentar. ¿Qué tal si ganó más y busco algo mejor; me ofrecen trabajo, o no tengo dinero y busco algo más barato?", cuestionó.

BUSCAN ESPANTAR A LA GENTE

En el foro también participó Sergio González, representante de la organización vecinal Juaricuas, quien dijo que se ha tratado de espantar a la opinión pública diciendo que se trata de afectar la propiedad privada, pero que la iniciativa busca que se pueda apoyar a personas que por quedarse sin ingresos a causa de la covid-19, no sean desalojadas, sobre todo a discapacitados, de la tercera edad y mujeres, para quienes se pide haya un apoyo de parte de autoridades.

Afirmó que en otros países con situaciones similares ya comenzaron a tomar medidas para apoyar a la población en esas condiciones, por lo que la Ciudad de México podría hacer lo mismo.

