Recursos para reconstrucción y Congreso atoran discusión presupuestal en CDMX

La aprobación del paquete económico 2019 para la capital, que incluye el Código Fiscal, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la ciudad de México se extenderá hasta el sábado 29 de diciembre, dos días antes de que venza el plazo legal para hacerlo, previó la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, María Guadalupe Morales.

Dos temas son los que focalizan la discusión del Proyecto enviado por la secretaría de Finanzas el 13 de diciembre pasado: tener recursos adicionales para la Reconstrucción por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, y el presupuesto asignado para el propio Congreso capitalino, órgano legislativo que precisamente deberá aprobar el presupuesto.

Estamos en esos trabajos, pero viene aproximadamente sobre esa cifra (el recorte de 600 millones de pesos para el Congreso). Hasta ahorita no hay cambios y todavía no logran conciliar el presupuesto final y no está la aprobación del dictamen para ello. Es una de las cosas que nos está deteniendo. En cuanto eso salga vamos a poder avanzar, pero viene más o menos la propuesta sobre esas cifras”.

Las propuestas bizarras del Congreso de la CDMX

Para este último tema la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso realizó una reunión para discutirlo. La queja de la oposición es que nunca se les consultó y no tienen claro de dónde se sacó la cifra del recorte para el Congreso, que recibiría en 2019 un monto de 600 millones de pesos menos que este año.

En el camino de la discusión hay dos posiciones: la de la bancada mayoritaria de Morena, que defiende el paquete fiscal enviado por la Secretaria de Finanzas, Luz Elena González, y la de la oposición que critica la falta de detalles sobre en qué se gastará específicamente y de dónde saldrán los recursos.

“No veo que la oposición deba plantear algún reclamo fuerte, serio, porque las alcaldías están siendo atendidas, el aumento va de 300 millones a 600 millones de pesos (para cada una). Revisando el tema de la alcaldía de Venustiano Carranza es de 700 millones, es un presupuesto transversal, democrático, sin sesgos partidistas, es una propuesta altamente eficiente por parte del gobierno y va a atender todas las necesidades”, aseguró a La Silla Rota el diputado morenista Carlos Hernández Mirón, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Pero del lado de la oposición, está la queja por los recursos que recibirá el Congreso, del cual desconocen en qué se basó la Secretaría de Finanzas para proponer ese recorte. Pero además está el cuestionamiento a todo el paquete, porque hay algunos aspectos que son opacos, que van desde no detallar los gastos, hasta bajar las estimaciones de ingresos.

El diputado panista Federico Döring consideró que en realidad el paquete saldrá sin contratiempos, ya que Morena cuenta con la mayoría para aprobarlo, y a la oposición le tocará revisarlo “qué tan decente viene el proyecto de dictamen”.

-¿Que dudas tienen?

-Más que dudas tenemos muchas propuestas que difícilmente van a estar contempladas: candados en materia de transparencia, de cómo manejar las subestimaciones, es un hecho que están escondiéndole dinero a los capitalinos para manejarlo de manera discrecional, eso estoy casi seguro no vendrá en el proyecto que van a circular, habrá que revisarlo y dar la batalla. No es solo un tema de dinero, es un tema de cómo va a gastar tu dinero y el mío el gobierno, dijo a La Silla Rota.

LA RUTA

Este jueves 27 las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda iniciarán a partir de las 13 horas la elaboración del dictamen de Código Fiscal. En cuanto sea aprobado, entonces se hará lo propio con la Ley de Ingresos, y después seguirá el Presupuesto, que ahora se conocerá como Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

De acuerdo con la diputada Morales, los tres dictámenes tendrían que estar listos para el viernes 28 al mediodía, y presentarse ante el Pleno el mismo día en la noche, lo que obligaría a que hasta el sábado se aprueben los tres dictámenes.

“No creo que nos de el tiempo (para el viernes). Sinceramente, yo qué más quisiera, ojala nos diera el viernes, pero yo creo que estaremos subsanando hasta el sábado”, dijo a medios de comunicación la legisladora de Morena.

Pero será el dictamen del Código Fiscal el que determine la ruta de los tres dictámenes, previó por su parte Döring.

Mañana es discutir el código y si nos aplican la mayoriteada en el Código es una amenaza velada, viene la Ley de Ingresos, porque al no mover los factores del Código no mueves la estimación de dinero y solo quedaría discutir el gasto, no sé mañana (27) o qué día”, dijo a La Silla Rota.

“Mañana vas a saber de qué lado esta cada congresista”, añadió.

Se atora dictamen de presupuesto capitalino; citan a sesión para el viernes

CÓDIGO E INGRESOS

Döring previó que como Morena encabeza las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública así como la de Hacienda, la discusión del Código Fiscal será un diálogo entre el gobierno y la bancada morenista, sin tomar en cuenta a la oposición.

Aun así, adelantó que ellos llevaran propuestas y pedirán que les expliquen algunos temas, uno es cómo subsanarán el déficit de mil 700 millones de pesos, a la luz del Código.

En materia de estimación de ingresos, el PAN buscará revisar las tablas de cobro de impuestos como el predial de agua, agregó. “Queremos revisar cuestiones de transparencia para el manejo de ingresos, nos dan subestimados donde puede haber subejercicios”.

En materia de Ley de Ingresos, comentó que aún no les informan cuáles serán las 539 colonias a las que se les reducirá el impuesto predial, como propone el proyecto enviado por la Secretaría de Finanzas, ni tampoco se ha detallado cuál será el mecanismo para hacerlo.

Se pueden detallar por condonación de adeudos anteriores. Hoy sigue siendo una incertidumbre para nosotros y una caja de opacidad para el gobierno de la ciudad”.

Otro aspecto que les preocupa es que la deuda de cinco mil millones se debe transparentar en el ámbito local y no federal, como planteó Morena. “No hay ninguna información en qué pretenden ejercer esos recursos”, advirtió.

Pero desde la óptica de Carlos Hernández Mirón, es la Ley de Ingresos la joya de la corona del paquete fiscal.

“Ingresos es la joya de la corona. No trae impuestos nuevos, segundo, más de 500 colonias traerá el ajuste de impuesto predial a la baja, es uno de los temas más importantes, se va a revisar con la Procuraduría fiscal los cobros de agua. Yo creo que en Ingresos hace falta revisar con más detalles, con las comisiones unidas, el Código financiero, presupuesto, los ingresos, mañana vamos a revisar esta parte cuando termine la discusión”.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales dijo a medios de comunicación que en los recursos del presupuesto federal para la capital no viene incluido el Fondo de Capitalidad, y que no lo pueden subsanar porque no hay una ley reglamentaria, por lo que sólo queda esperar a que la Cámara de diputados trabaje en hacer una ley reglamentaria para que esto se pueda dar a la capital.

En el Fondo Metropolitano, también compuesto por recursos federales, sí se incluyó, aunque con pocos recursos para la capital, reconoció.

Sobre las quejas de algunas alcaldías que piden más recursos, como es el caso de Venustiano Carranza, gobernada por Julio César Moreno, del Partido de la Revolución Democrática, negó que se les haya castigado y aprovechó para reprochar como las alcaldías de Morena sí eran castigadas cuando el PRD era mayoría.

“Ojalá se hubieran fijado que el año pasado les dieron presupuesto diferenciado basado en quién era y quién no amigo”.

En cuanto al presupuesto del Metro, reconoció que será menor, pero se compensará con el Fideicomiso.

El presupuesto del Metro parecería pero el fideicomiso trae un recurso, tiene suficiencia”.