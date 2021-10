Recursos para prevención de covid fueron destinados a damnificados en Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Los recursos municipales que se destinaron para el fondo de 18 millones de pesos, con los que se apoyó a 746 familias por las afectaciones por inundaciones en sus viviendas, en junio y julio anterior, fueron parte de una reasignación que el cabildo autorizó provenientes del programa de prevención de contagios por covid-19.

El regidor Celso Domínguez, quien coordinó el programa para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones de junio y julio, explicó en entrevista con La Silla Rota que los recursos fueron netamente municipales, "fue una reasignación, pues se tenía proyectado usarlos en gastos de prevención de contagios por covid en el territorio municipal, sin embargo, se consideró más urgente el ayudar a quienes perdieron sus bienes por las lluvias torrenciales", explicó.

Refirió que entregaron, en una primera fase, 640 apoyos de 23 mil 900 pesos cada uno, y en una segunda recibieron la documentación para entregar los recursos de igual cantidad a 105 vecinos afectados en su patrimonio por causa de las inundaciones.

Regidor de Atizapán, Celso Domínguez

"Nos faltaron 8 familias, ya que no se presentaron a entregar sus documentos para que se les entreguen los recursos, desconocemos las causas, sin embargo, en los censos que se aplicaron se verificaron y cuantificaron daños en las viviendas. No sabemos porque no reclamaron los recursos", dijo el regidor.

Destacó que nadie de los afectados se quedó fuera de los censos, ya que se visitó casa por casa de cada colonia o fraccionamiento que resultó con pérdidas en sus muebles, electrodomésticos, aparatos eléctricos o en la estructura de sus viviendas.

La semana anterior el señor Jerónimo Díaz, vecino de San José El Jaral, y quien fue de los 105 afectados por las lluvias de junio y julio, que le jueves fue citados para la entrega de documentación y que pudiera recibir el apoyo de 23 mil 900 pesos del gobierno local, dijo que había en las listas personas de su comunidad que recibieron ya el beneficio en la primera entrega, "gente que no tenía nada que ver en el asunto porque no fueron afectados en sus viviendas, y a ellos los incluyeron en el censo que se hizo en la colonia como afectados", explicó.

Señor Jerónimo Díaz

Dijo que en su caso no pudo recibir el apoyo en esa primera etapa "nos enfermamos de covid en casa, no pudimos salir a entregar documentos, nadie de mis hijos podía andar afuera, por eso es que nos presentamos en esta segunda etapa a entregar documentación", señaló don Jerónimo.

INUNDACIONES EN ATIZAPÁN

En el municipio de Atizapán de Zaragoza se suscitó una primera inundación que afectó la zona de San José El Jaral el 24 y 29 de junio, posteriormente el 5 de junio se suscitó otra tormenta que inundó 224 casas de 24 colonias y fraccionamientos de esta demarcación.

Vecinos afectados de la colonia El Potrero realizaron al menos dos manifestaciones y bloqueos de vialidades para exigir su incorporación al censo de damnificados por las lluvias, lo que informó de manera oportuna La Silla Rota.

La entrega de los recursos de esta segunda fase a 105 familias beneficiarias del apoyo municipal, se realizará la próxima semana, informó el regidor Celso Domínguez.









