Recupera la custodia pero no a su hijo, denuncia violencia vicaria en Edomex

Desde hace 20 días, Brenda no ha podido abrazar a su bebé de siete meses de edad ya que el padre biológico se lo llevó para presionarla para que continuara con su relación sentimental. Cansada y con el corazón roto, este viernes decidió romper el silencio y hacer pública su situación ya que es víctima de violencia vicaria.

Este tipo de violencia ha ido en aumento, de acuerdo con la abogada feminista Clara Sierra, quien reconoció el trabajo que han hecho las autoridades mexiquenses para nombrar al fenómeno que agravia a miles de madres a lo largo y ancho de la entidad.

LA PELEA Y LA SUSTRACCIÓN DEL BEBÉ

El 27 de junio, Brenda peleó con el padre de su hijo, salió de la recámara para prepararle una toma de leche y cuando regresó, ni el bebé ni su padre estaban en el domicilio, entonces supo que una batalla legal por recuperar a su hijo comenzaría.



Pero no sólo fue la sustracción del menor sino que el padre del mismo la denunció por violencia familiar para poder mantener al pequeño a su lado y, de acuerdo con Brenda, así presionarla para que regresara con él.

"Al niño le tocaba de comer y así lo sustrajo del domicilio. Se fue a ver a una de sus tías que es abogada y vive en Santa Ana Tlapaltitlán, se fue a la Fiscalía a denunciarme por lesiones en contra de mi bebé y de él. Yo llegué también para pedirle que me diera chance de darle de comer al bebé, no me dejó".

Ante los hechos, Brenda se decidió a interponer una denuncia en contra de su ahora ex pareja por la sustracción del menor pero le dijeron que no procedía porque se trata del padre biológico.

"Me comentaron que él estaba ahí adentro denunciándome por lesiones, le supliqué por mensajes que me dejara darle de comer a mi bebé y no me contestó. A la semana se comunico conmigo para decirme que si nuestro matrimonio tenía alguna solución para que viera a mi hijo, le dije que sólo me interesaba estar con mi bebé y me contestó que ya no lo voy a ver".

El pequeño de apenas 7 meses de edad y ha estado lejos de su madre, pese a que era amamantado.

RECUPERÓ LA CUSTODIA PERO NO A SU HIJO

Pese a los obstáculos legales, Brenda logró exponer su caso ante un juez de lo Familiar y se dictó la guarda y custodia provisional del menor a su favor desde el 1 de julio, sin embargo, aún no ha logrado recuperarlo.

"Las fechas para ir por mi niño nos las alarga también el juzgado, saqué la cita para este jueves, fui con el notificador y no nos abrieron y no he podido recuperar a mi hijo".

De acuerdo con la abogada Clara Sierra, que ahora representa a Brenda, el litigante que llevaba el caso no realizó lo pertinente para que la madre se reúna con su hijo por lo que ahora temen que se alargue la separación toda vez que los jueces saldrán de vacaciones este viernes y eso significa una suspensión de actividades durante dos semanas.

LA VIOLENCIA VICARIA

La violencia de género tiene diversas aristas, una de ellas es la violencia vicaria que antes se conocía como alienación parental pero que tiene la finalidad no de que mantener una custodia de los y las hijas, sino lastimar a la madre, lo que incluso podría terminar en un feminicidio o en un infanticidio.

Así lo señaló el Frente Nacional de Mujeres contra la violencia Vicaria al señalar que este fenómeno ha existido siempre, sin embargo, apenas pudieron nombrar "al elefante en la cocina" que se perpetua debido a que se cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su palabra.

En abril, los diputados mexiquenses adicionaron el artículo 8 Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el que se reconoció la violencia vicaria en Edomex, pero los esfuerzos ahí paran.

Bajo ese contexto, este lunes fue interpuesta la primera denuncia por el delito de violencia vicaria a nivel nacional en el Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicado en Toluca con lo que esperan, en el corto plazo, los diputados sesionen e incluyan eres tipo de violencia en el Código Penal mexiquense.









