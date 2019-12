Recuento 2019: Conoce las 25 colonias con más robos en CDMX

"Me asaltaron, no respondan mensajes si les llega algo mío", "me asaltaron mientras estaba comiendo", "se meten a robar a taquería", decenas de ejemplos saturan a los capitalinos pues el robo en la Ciudad de México sigue siendo uno de los delitos predominantes.

A nada de que acabe el 2019 y con las cifras hasta el mes de noviembre, se registraron más de 100 mil carpetas de investigación por distintas variantes de robo, siendo el dirigido a negocio el más predominante.

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos que tiene en total el registro de las carpetas levantadas en la Procuraduría capitalina, estas son las colonias con mayor registro de robo:

- Centro: 3 mil 255 denuncias

- Del Valle Centro: mil 481

- Roma Norte: mil 338

- Buenavista: mil 284

- Doctores: mil 237

- Narvarte: mil 177

- Polanco: mil 011

- Juárez: 910

- Central de Abasto: 909

- Agrícola Oriental: 836

- Agrícola Pantitlán: 773

- Guadalupe Tepeyac: 752

- Guerrero: 725

- Morelos: 685

- Portales Sur: 664

- Anáhuac: 648

- Santa Cruz Atoyac: 641

- Hipódromo: 588

- Santa María la Ribera: 586

- Lindavista: 561

- Granjas México: 544

- Zona Centro: 516

- El Rosario: 506

- Cuauhtémoc: 503

- Obrera: 492

Los tipos de robo Luego del robo a negocio, el robo a transeúnte en vía pública con violencia, robo de objetos, robo de accesorios de auto, robo de objetos al interior de un vehículo y robo de vehículo de servicio particular sin violencia suman más de 40 mil carpetas de investigación.

El mes con mayor número de carpetas de investigación registradas fue enero con 10 mil 070 mientras que noviembre fue el que tuvo el registro más bajo con 7 mil 489.

