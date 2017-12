PROBLEMÁTICAS

Reclaman olvido y abusos en Lomas de Sotelo

El residencial está en el límite de la delegación Miguel Hidalgo y del municipio de Naucalpan, entre el nuevo mall Parque Toreo y el Mexipuerto Cuatro Caminos

NORMA GARCÍA 13/12/2017 05:06 a.m.

NAUCALPAN. - "Hemos sido la burla de las autoridades que saben nuestros problemas y nos dan atole con el dedo", considera Eduardo Rodríguez, delegado de Lomas de Sotelo, al enumerar las problemáticas que diariamente afectan el fraccionamiento.

Ese residencial está en el límite de la delegación Miguel Hidalgo y del municipio de Naucalpan, entre el nuevo mall Parque Toreo y el Mexipuerto Cuatro Caminos, construcciones que, aseguran vecinos, solo les han acarreado problemas.

De acuerdo con cifras dadas por el gobernador Alfredo Del Mazo en su visita al Mexipuerto Cuatro Caminos en septiembre pasado, por esa zona transitan unas 500 mil personas.

Desde antes de la edificación de ambos complejos, los vecinos ya padecían inseguridad y ambulantaje derivado de su vecindad con el paradero del metro Toreo, pero ahora esas problemáticas han crecido.

Entre 3 y 4 asaltos a transeúntes por semana, invasión de vía pública por camiones del transporte público, gente fumando marihuana y orinando en las calles del fraccionamiento cerca del acceso al metro, además de la presencia de un centenar de vendedores ambulantes en las avenidas Ingenieros Militares y Transmisiones Militares son parte del día a día de los vecinos.

"Tenemos 15 años pidiendo atención y seguimos con la misma problemática, pero más fuerte, viene año electoral y nos va a pasar lo mismo que otras veces, muy buena atención, muchas promesas en campaña, pero después de dos años de gobierno municipal no tenemos resultados positivos, no han hecho nada ¿qué hacemos, cerramos Ingenieros Militares, Río San Joaquín, ¿qué hacemos? La desesperación ya es mucha, los vecinos me han pedido bloquear avenidas porque las autoridades no nos hacen caso, nos dicen una cosa, pero los hechos son otros", reclamó el delegado vecinal.

La colonia tiene aproximadamente 450 familias que están prácticamente atrapadas entre comercios, ambulantes y transporte público desordenado.

Además, desde el 24 de noviembre pasado, el fraccionamiento padece la falta de agua.

Habitantes de la calle Carnicerito han comprado 11 pipas de agua que les han costado mil 200 pesos cada una, sin que el organismo de agua OAPAS, les responda las causas del desabasto, ni apoye con la dotación de pipas.

En un recorrido La Silla Rota observó que sobre las avenidas Ingenieros Militares, Río San Joaquín, y Transmisiones Militares hay poco más de 80 vendedores con sus puestos de comida, dulces y ropa, principalmente.

Además, se observaron tres puestos con una veintena de maquinitas de apuestas, giro en teoría prohibido por autoridades federales.

Además se observaron montones de basura.

"Se ha vuelto un mercado público y nosotros somos los que padecemos las consecuencias de su presencia aquí, los vendedores han mostrado permisos que les ha dado el municipio y con eso luego se amparan y es más difícil retirarlos", se quejó el vecino José Julián Morales.

Los afectados solicitaron audiencia con el gobernador Del Mazo, por lo que confían en ser recibidos en enero próximo.

"Lomas de Sotelo es la cara sucia de Naucalpan, hay ingobernabilidad, es tierra de nadie", dijo Eduardo Rodríguez Campos.

